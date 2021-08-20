В Госдуме оценили заявление Климкина о единственном способе "остановить Россию"
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Там посчитали интересным тот факт, что бывший министр указывает на "заокеанские" власти, которые определяют поведение руководителей Незалежной.
На Украине независимостью считается "разрыв всяческих отношений" с Россией. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя слова бывшего украинского министра иностранных дел Павла Климкина о том, что только с помощью США Киев сможет "остановить" Россию. По словам парламентария, такими высказываниями политик только подчёркивает несамостоятельность властей Киева.
"Говоря о независимости, они имеют в виду на самом деле разрыв всяческих отношений с РФ, отношений политических, культурных, экономических, что противоречит здравой логике, учитывая нашу историю и учитывая общемировые тенденции, связанные с развитием интеграционных процессов, экономической кооперации и другими явлениями, которые называют процессами глобализации", — цитирует RT Новикова.
Кроме того, депутат отметил, что вместо того, чтобы развивать связи между Россией и Украиной, делается ставка на США и их союзников. При этом Новиков считает "интересным" тот факт, что Климкин указывает, что власти, находящиеся "за океаном", определяют поведение руководителей Незалежной. И именно они сформулировали "заказ" по превращению Украины в анти-Россию.
Ранее бывший министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин заявил, что его страна сможет "остановить" Россию, только если будет заниматься этим вместе с США. Он сравнил действия Америки, которые применяются в "борьбе за новый Афганистан", с теми, что Украина применяла для "выигрыша в борьбе с Россией". Дипломата, как и многих других сторонников США, обеспокоила судьба Афганистана, оказавшегося один на один с внутренними проблемами.