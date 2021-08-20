СМИ узнали о разногласиях Путина и Байдена по вопросу Афганистана

Россия намерена сохранить своё влияние в Средней Азии, в связи с чем президент РФ Владимир Путин на июньской встрече в Женеве с американским коллегой Джо Байденом призвал того отказаться от военного присутствия в Афганистане. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что такая позиция российского лидера ограничила возможности США по размещению своих беспилотников и других сил в странах, граничащих с Афганистаном. Высокопоставленные источники издания замечают, что мнение Москвы явно показывает настрой сохранить влияние на регион и не расширять сотрудничество с Байденом и его администрацией по решению афганских проблем.

"Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда", — сказал бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гобл.

Такое положение дел затруднит возможность Соединённым Штатам продолжать миссию в Афганистане, ведь время, затраченное на полёты из стран Персидского залива, может составить более 60% всей миссии. Газета отмечает, что захват власти "Талибаном"* сделал особо актуальным требование Пентагона к наращиванию контртеррористического потенциала.