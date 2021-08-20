СМИ узнали о разногласиях Путина и Байдена по вопросу Афганистана
Москва на настроена расширять сотрудничество с американским президентом и его администрацией по решению проблем в республике, считают специалисты.
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Россия намерена сохранить своё влияние в Средней Азии, в связи с чем президент РФ Владимир Путин на июньской встрече в Женеве с американским коллегой Джо Байденом призвал того отказаться от военного присутствия в Афганистане. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Отмечается, что такая позиция российского лидера ограничила возможности США по размещению своих беспилотников и других сил в странах, граничащих с Афганистаном. Высокопоставленные источники издания замечают, что мнение Москвы явно показывает настрой сохранить влияние на регион и не расширять сотрудничество с Байденом и его администрацией по решению афганских проблем.
"Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда", — сказал бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гобл.
Такое положение дел затруднит возможность Соединённым Штатам продолжать миссию в Афганистане, ведь время, затраченное на полёты из стран Персидского залива, может составить более 60% всей миссии. Газета отмечает, что захват власти "Талибаном"* сделал особо актуальным требование Пентагона к наращиванию контртеррористического потенциала.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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