Украина является странным государством, которое ни к чему не готово, но при этом способно справиться с любыми вызовами. Такое заявление сделал министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба в беседе с изданием "Новое время".

"Украина — странное государство. Она ни к чему никогда не готова, но, так или иначе, всегда способна справиться с тем или иным вызовом", — сказал глава МИД, отвечая на вопрос о том, насколько Киев реально готов к "возвращению" Крыма.

По словам Кулебы, каждый орган государственной власти должен иметь не только план содействия "деоккупации" Крыма, но и перечень действий на случай, если она начнётся. Министр также отметил, что эти планы должны быть у представителей силовых структур, экономистов, экологов, педагогов, государственных управленцев и других. Кроме того, по сравнению с прошедшими семью годами за этот год Киев лучше подготовился к "возращению" Крыма.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что диалог с Украиной будет возможен только тогда, когда Киев выйдет с инициативой о признании полуострова частью РФ. Парламентарий призвал Киев и международное сообщество считаться с демократическим выбором жителей Крыма.