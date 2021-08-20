Глава МИД Украины назвал Незалежную странной и ни к чему не готовой страной
При этом министр подчеркнул, что за прошедший год Киев лучше подготовился к "возвращению" Крыма, чем это было в течение семи прошедших лет.
Фото © Instagram / dmytro_kuleba
Украина является странным государством, которое ни к чему не готово, но при этом способно справиться с любыми вызовами. Такое заявление сделал министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба в беседе с изданием "Новое время".
"Украина — странное государство. Она ни к чему никогда не готова, но, так или иначе, всегда способна справиться с тем или иным вызовом", — сказал глава МИД, отвечая на вопрос о том, насколько Киев реально готов к "возвращению" Крыма.
По словам Кулебы, каждый орган государственной власти должен иметь не только план содействия "деоккупации" Крыма, но и перечень действий на случай, если она начнётся. Министр также отметил, что эти планы должны быть у представителей силовых структур, экономистов, экологов, педагогов, государственных управленцев и других. Кроме того, по сравнению с прошедшими семью годами за этот год Киев лучше подготовился к "возращению" Крыма.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что диалог с Украиной будет возможен только тогда, когда Киев выйдет с инициативой о признании полуострова частью РФ. Парламентарий призвал Киев и международное сообщество считаться с демократическим выбором жителей Крыма.
Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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