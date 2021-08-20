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    Глава МИД Украины назвал Незалежную странной и ни к чему не готовой страной

    При этом министр подчеркнул, что за прошедший год Киев лучше подготовился к "возвращению" Крыма, чем это было в течение семи прошедших лет.

    20 августа, 09:03
    <p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CB3tOJmnD6m/?utm_source=ig_web_copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dmytro_kuleba</a></p>

    Фото © Instagram / dmytro_kuleba

    Украина является странным государством, которое ни к чему не готово, но при этом способно справиться с любыми вызовами. Такое заявление сделал министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба в беседе с изданием "Новое время".

    "Украина — странное государство. Она ни к чему никогда не готова, но, так или иначе, всегда способна справиться с тем или иным вызовом", сказал глава МИД, отвечая на вопрос о том, насколько Киев реально готов к "возвращению" Крыма.

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    По словам Кулебы, каждый орган государственной власти должен иметь не только план содействия "деоккупации" Крыма, но и перечень действий на случай, если она начнётся. Министр также отметил, что эти планы должны быть у представителей силовых структур, экономистов, экологов, педагогов, государственных управленцев и других. Кроме того, по сравнению с прошедшими семью годами за этот год Киев лучше подготовился к "возращению" Крыма.

    Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что диалог с Украиной будет возможен только тогда, когда Киев выйдет с инициативой о признании полуострова частью РФ. Парламентарий призвал Киев и международное сообщество считаться с демократическим выбором жителей Крыма.

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    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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