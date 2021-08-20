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    Иммунолог раскрыл, почему мужчины чаще женщин умирают от ковида

    При этом, как отмечают эксперты, у прекрасной половины человечества чаще встречаются аутоиммунные заболевания, когда антитела атакуют внутриклеточные структуры своего собственного организма.

    20 августа, 08:54
    <p>Фото © Shutterstock</p>

    Фото © Shutterstock

    Повышенная смертность от CoViD-19 среди мужского населения объясняется особенностями гормональной системы. Об этом Ura.ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

    "У нас смертность среди мужчин от коронавируса несколько превалирует над смертностью среди женщин. Связано это с действиями гормонов, (у женщин — эстрогена, у мужчин — тестостерона), которые влияют на клетки иммунной системы. У мужчин уровень выработки антител несколько ниже", — уточнил врач.

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    По словам эксперта, антитела в женском организме легче проникают внутрь клеток, где находится вирус. Но есть и обратная сторона медали. У прекрасной половины человечества чаще встречаются аутоиммунные заболевания, когда антитела атакуют внутриклеточные структуры своего собственного организма.

    Инфекционист, главный врач сети клиник "Династия" Татьяна Чаленко отметила, что низкий уровень тестостерона у мужчин провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, а значит, течение CoViD-19 проходит сложнее.

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    "Есть работы, которые показывают, что белок, распознающий коронавирус, связан с Х-хромосомой, а у женщин, в отличие от мужчин, их две, следовательно, иммунный ответ более адекватный", — рассказала врач.

    Ранее сообщалось, что в России шесть дней подряд фиксировали более 800 смертей от ковида. За сутки выявили 20 958 новых случаев заболевания, а полностью выздоровело 18 407 человек.

    Авторы
    Светлана Ибрагимова
    Светлана Ибрагимова

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