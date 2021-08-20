В Южной Корее оценивают возможность одобрения российской вакцины "Ковивак"

Российская вакцина от коронавируса "Ковивак" может быть одобрена в Южной Корее, агентство страны по безопасности продуктов питания и лекарственных средств начало предварительное изучение данных о безопасности и эффективности препарата. Об этом говорится на сайте регулятора.