В Южной Корее оценивают возможность одобрения российской вакцины "Ковивак"
Заявку на рассмотрение производитель препарата подал сегодня, 20 августа. При этом отмечается, что власти страны пока не планируют закупку вакцины.
Фото © ТАСС / Елена Афонина
Российская вакцина от коронавируса "Ковивак" может быть одобрена в Южной Корее, агентство страны по безопасности продуктов питания и лекарственных средств начало предварительное изучение данных о безопасности и эффективности препарата. Об этом говорится на сайте регулятора.
"Производитель 20 августа подал заявку на предварительное рассмотрение неклинических данных (токсичность и эффективность) о вакцине в соответствии с законодательством", — сказано в записи.
Отмечается, что министерство изучит представленную информацию, однако власти страны пока не планируют закупать вакцину.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на подходе пятая российская вакцина от ковида. Академик Виталий Зверев оценил скорую регистрацию препарата, заметив, что чем больше вакцин будет, тем лучше.
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