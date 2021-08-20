Глава украинского МИД Кулеба: Крымский мост — неразрешимая проблема

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на "неразрешимость" проблемы Крымского моста. По мнению дипломата, странам НАТО, у которых есть интересы в Чёрном море, нужно "менять свою стратегию", иначе там будет продолжать доминировать Россия.

"Проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется Российской Федерацией — и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова", — посетовал Кулеба в интервью порталу "Новое время".

Не так давно украинский министр отметился ещё одним заявлением по Крыму. Он пригрозил России "камнями с неба" и предрёк возвращение полуострова под юрисдикцию Киева. При этом Дмитрий Кулеба уверен, что Крым вернётся в орбиту влияния Незалежной по примеру того, как Франция в своё время вернула себе Эльзас и Лотарингию. Это заявление высмеяла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пошутила, что словами о "камнях с неба" украинский дипломат выдал военную тайну о том, что в действительности осталось от вооружения ВСУ.