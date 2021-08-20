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    СМИ: Пашинян вместе с семьёй планирует отдохнуть в Сочи

    Все попытки уточнить у пресс-секретаря премьер-министра Армении, почему он захотел провести отпуск именно в России, не увенчались успехом — телефон Мане Геворкян отключён.

    20 августа, 09:12
    <p>Никол Пашинян. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/photos/2654317088222003" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nikol Pashinyan </a></p>

    Никол Пашинян. Фото © Facebook / Nikol Pashinyan

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует вместе с семьёй отправиться в отпуск в Сочи. Об этом сообщает газета "Жоговурд" со ссылкой на свои источники.

    По данным издания, армянский политик прибудет на российский курорт 26 августа. В каком именно отеле или санатории планирует остановиться Пашинян, не сообщается. При этом в Ереване никакой информации по поводу планов главы правительства не заявляли.

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    "Почему именно в Сочи? Преследует ли Пашинян цель показать российскому руководству своё особое отношение к России и надеется ли на потепление взаимоотношений в обмен на этот шаг?" — размышляют журналисты газеты.

    Все попытки уточнить у пресс-секретаря премьер-министра Армении, почему он выбрал отдых именно в Сочи, не увенчались успехом — телефон Мане Геворкян отключён.

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    Ранее президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьер-министром страны. В 15-дневный срок после назначения должен был быть сформирован кабмин. После этого премьер должен в течение 20 дней представить законодателям программу своего правительства.

    Напомним, в июне в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы, победу в которых одержала партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна — она набрала 53,91% голосов избирателей.


    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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