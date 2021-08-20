СМИ: Пашинян вместе с семьёй планирует отдохнуть в Сочи
Все попытки уточнить у пресс-секретаря премьер-министра Армении, почему он захотел провести отпуск именно в России, не увенчались успехом — телефон Мане Геворкян отключён.
Никол Пашинян. Фото © Facebook / Nikol Pashinyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует вместе с семьёй отправиться в отпуск в Сочи. Об этом сообщает газета "Жоговурд" со ссылкой на свои источники.
По данным издания, армянский политик прибудет на российский курорт 26 августа. В каком именно отеле или санатории планирует остановиться Пашинян, не сообщается. При этом в Ереване никакой информации по поводу планов главы правительства не заявляли.
"Почему именно в Сочи? Преследует ли Пашинян цель показать российскому руководству своё особое отношение к России и надеется ли на потепление взаимоотношений в обмен на этот шаг?" — размышляют журналисты газеты.
Все попытки уточнить у пресс-секретаря премьер-министра Армении, почему он выбрал отдых именно в Сочи, не увенчались успехом — телефон Мане Геворкян отключён.
Ранее президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьер-министром страны. В 15-дневный срок после назначения должен был быть сформирован кабмин. После этого премьер должен в течение 20 дней представить законодателям программу своего правительства.
Напомним, в июне в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы, победу в которых одержала партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна — она набрала 53,91% голосов избирателей.
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