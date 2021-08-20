СМИ: Пашинян вместе с семьёй планирует отдохнуть в Сочи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует вместе с семьёй отправиться в отпуск в Сочи. Об этом сообщает газета "Жоговурд" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, армянский политик прибудет на российский курорт 26 августа. В каком именно отеле или санатории планирует остановиться Пашинян, не сообщается. При этом в Ереване никакой информации по поводу планов главы правительства не заявляли.

"Почему именно в Сочи? Преследует ли Пашинян цель показать российскому руководству своё особое отношение к России и надеется ли на потепление взаимоотношений в обмен на этот шаг?" — размышляют журналисты газеты.

Все попытки уточнить у пресс-секретаря премьер-министра Армении, почему он выбрал отдых именно в Сочи, не увенчались успехом — телефон Мане Геворкян отключён.