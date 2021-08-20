В МВД нашли новый способ выявления отпечатков пальцев преступников на месте пожаров

Специалисты МВД РФ будут по-новому подходить к обнаружению отпечатков пальцев подозреваемых на месте пожаров. Исследование уже показало эффективность такого способа, сообщил заместитель министра внутренних дел РФ Аркадий Гостев.

"Усовершенствованы и разработаны новые способы обнаружения и выявления следов рук с учётом специфики исследуемых объектов, связанной с их пребыванием на пожаре", — написал он в статье "Все доказательства огонь не уничтожит", опубликованной на портале "МВД Медиа".

Так, копоть, потемнение бумажных носителей и средства пожаротушения затрудняют работу с объектами, но не исключают вероятности выявления следов рук. При правильном подходе, заметил Гостев, сохранившийся после пожара предмет представляет ценность для экспертов, которые могут установить личность преступника. По его словам, научное исследование в экспертно-криминалистическом центре МВД открыло новые перспективы для правоохранителей на сложных объектах, где традиционные методы не сработают.

По данным МВД, за прошлый год случилось свыше 9519 фактов умышленного уничтожения или повреждения имущества с помощью поджога. А раскрыт из них был только 21%. За первое полугодие текущего года случилось 3415 тысяч подобных преступлений.