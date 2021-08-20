В России выросли цены на гробы и кресты

Производители гробов сообщили о повышении цен на свои изделия. При этом их стоимость может вырасти на 30–60% из-за подорожания древесины. Об этом пишет "Коммерсант".

По словам главы похоронных домов "Журавли" Ильи Болтунова, обычный деревянный гроб за месяц поднялся в цене с 7 до 9,2 тысячи рублей, а дорогие образцы — с 15 до 20–25 тысяч. Он подчеркнул, что такого сильного повышения не было десять лет.

Подмосковное похоронное агентство "Фаворит" подтвердило рост цен на гробы на 30%, уточнив, что это не последнее повышение. Представитель организации отметил, что подобная ситуация стала развиваться после запрета на экспорт необработанного материала. При этом выросли в цене и другие ритуальные атрибуты: металлические ограды, кресты и памятники.

Как уточнил Болтунов, металл, который ранее закупался для изготовления оградок в начале года по 40–45 тысяч рублей за тонну, теперь стоит не менее 110 тысяч рублей, а деревянные кресты выросли в цене на 10–20%. В свою очередь, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин подчеркнул, что рост цен на ритуальную атрибутику точно не связан с монополизацией рынка.