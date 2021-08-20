НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    В России выросли цены на гробы и кресты

    Такая ситуация начала развиваться после запрета на экспорт необработанной древесины. При этом повышение стоимости точно не связано с монополизацией рынка.

    20 августа, 09:41
    <p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

    Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

    Производители гробов сообщили о повышении цен на свои изделия. При этом их стоимость может вырасти на 30–60% из-за подорожания древесины. Об этом пишет "Коммерсант".

    По словам главы похоронных домов "Журавли" Ильи Болтунова, обычный деревянный гроб за месяц поднялся в цене с 7 до 9,2 тысячи рублей, а дорогие образцы — с 15 до 20–25 тысяч. Он подчеркнул, что такого сильного повышения не было десять лет.

    Ретейлеры предупредили россиян о подорожании одежды и обуви к осени

    Ретейлеры предупредили россиян о подорожании одежды и обуви к осени

    Подмосковное похоронное агентство "Фаворит" подтвердило рост цен на гробы на 30%, уточнив, что это не последнее повышение. Представитель организации отметил, что подобная ситуация стала развиваться после запрета на экспорт необработанного материала. При этом выросли в цене и другие ритуальные атрибуты: металлические ограды, кресты и памятники.

    Как уточнил Болтунов, металл, который ранее закупался для изготовления оградок в начале года по 40–45 тысяч рублей за тонну, теперь стоит не менее 110 тысяч рублей, а деревянные кресты выросли в цене на 10–20%. В свою очередь, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин подчеркнул, что рост цен на ритуальную атрибутику точно не связан с монополизацией рынка.

    Ранее аналитики заявили о возможном подорожании российского вина на 15–20%. По словам экспертов, причинами этому могут стать рост стоимости винограда, снижение урожая и нехватка российских саженцев.

    Авторы
    Светлана Ибрагимова
    Светлана Ибрагимова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Поставщики продуктов заявили о росте цен на перевозку до 160%

      18 августа, 04:03

      "Гробовые" закончились: Россияне стали экономить на похоронах

      9 августа, 19:27

      В Европе увидели в "Северном потоке – 2" спасение от газового кризиса

      сегодня в 04:46

      В Госдуме оценили заявление Климкина о единственном способе "остановить Россию"

      сегодня в 09:37

      Зрители новостей были шокированы, когда во время репортажа внезапно включилась сатанинская месса

      сегодня в 09:39

      Новости партнеров

      Layer 1