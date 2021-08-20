Политолог объяснил позицию Москвы в вопросе военного присутствия США в Афганистане

Россия всегда негативно относилась к попыткам США и их союзников втянуть государства Средней Азии и бывшие советские республики в свои военные проекты. И президент России Владимир Путин, настояв на отказе Вашингтона от военного присутствия в Центральной Азии на встрече с американским лидером Джо Байденом, подтвердил эту позицию. Об этом заявил политолог Юрий Светов в беседе с Лайфом.

"Они [США] могут сколько угодно рассуждать на тему, что нужно помочь [Афганистану], надо содействие в связи с их конфузом в республике. Но для нас это одно — продолжение окружения России базами во всех направлениях", — рассказал Светов.

Он также отметил, что у США есть всё, что им нужно, в том числе и верный партнёр в лице Пакистана. А у России, по словам политолога, достаточно забот, включая помощь Узбекистану, Таджикистану и Киргизии в защите границ, чтобы в республики не хлынули мигранты, в числе которых могут быть и боевики.

Светов подчеркнул, что у Москвы на первом месте должны быть национальные интересы, а уже после — остальное. Кроме того, опыт общения с американцами, по словам политолога, показывает, что "они слушают, но делают всегда так, как считают нужным".