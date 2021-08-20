В России за полгода из-за коррупции уволили 300 чиновников

В первом полугодии текущего года 300 чиновников, попавшиеся на коррупционных правонарушениях, лишились своих должностей. Как отметили в Генпрокуратуре РФ, все они были уволены "в связи с утратой доверия".

"Зачастую увольнение в связи с утратой доверия применяется по инициативе прокуроров. Только за первое полугодие 2021 года в результате прокурорского вмешательства уволено 300 должностных лиц", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в "Фейсбуке".

Уточняется, что основанием для увольнения являются грубые правонарушения. В частности, сокрытие чиновником информации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, а также осуществление предпринимательской деятельности в обход антикоррупционных запретов.