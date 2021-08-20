НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    В России за полгода из-за коррупции уволили 300 чиновников

    Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, основанием для этого является в том числе сокрытие информации о доходах, расходах и имуществе.

    20 августа, 10:34
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    В первом полугодии текущего года 300 чиновников, попавшиеся на коррупционных правонарушениях, лишились своих должностей. Как отметили в Генпрокуратуре РФ, все они были уволены "в связи с утратой доверия".

    "Зачастую увольнение в связи с утратой доверия применяется по инициативе прокуроров. Только за первое полугодие 2021 года в результате прокурорского вмешательства уволено 300 должностных лиц", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в "Фейсбуке".

    Рогозин предложил вернуть смертную казнь за коррупцию в оборонке

    Рогозин предложил вернуть смертную казнь за коррупцию в оборонке

    Уточняется, что основанием для увольнения являются грубые правонарушения. В частности, сокрытие чиновником информации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, а также осуществление предпринимательской деятельности в обход антикоррупционных запретов.

    Ранее президент России Владимир Путин утвердил четырёхлетний план противодействия коррупции. Руководители федеральных органов власти должны до 1 октября внести соответствующие изменения в свои планы по борьбе с коррупцией.

    Отделавшимся штрафом за коррупцию запретят работать госслужащими

    Отделавшимся штрафом за коррупцию запретят работать госслужащими

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Суд продлил арест экс-губернатора Пензенской области Белозерцева

      17 августа, 13:45

      В Генпрокуратуре подсчитали ущерб от экономических преступлений в РФ за полгода

      2 августа, 16:35

      Иностранным студентам разрешили вернуться в Россию для продолжения обучения

      сегодня в 11:14
      Life

      "Добрый день": Меркель перед началом переговоров в Кремле поприветствовала Путина по-русски

      сегодня в 11:15

      Рафаэль Надаль пропустит US Open и весь остаток сезона

      сегодня в 11:07

      Новости партнеров

      Layer 1