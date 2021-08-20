В России за полгода из-за коррупции уволили 300 чиновников
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, основанием для этого является в том числе сокрытие информации о доходах, расходах и имуществе.
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В первом полугодии текущего года 300 чиновников, попавшиеся на коррупционных правонарушениях, лишились своих должностей. Как отметили в Генпрокуратуре РФ, все они были уволены "в связи с утратой доверия".
"Зачастую увольнение в связи с утратой доверия применяется по инициативе прокуроров. Только за первое полугодие 2021 года в результате прокурорского вмешательства уволено 300 должностных лиц", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в "Фейсбуке".
Уточняется, что основанием для увольнения являются грубые правонарушения. В частности, сокрытие чиновником информации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, а также осуществление предпринимательской деятельности в обход антикоррупционных запретов.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил четырёхлетний план противодействия коррупции. Руководители федеральных органов власти должны до 1 октября внести соответствующие изменения в свои планы по борьбе с коррупцией.
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