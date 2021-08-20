Актёр сериала "Полицейский с Рублёвки" Попов раскрыл причину своей госпитализации

Российский актёр и юморист Роман Попов, известный по роли Мухича в сериале "Полицейский с Рублёвки", рассказал Лайфу о своём состоянии после того, как его госпитализировали прямо со съёмок.

"Сейчас чувствую себя замечательно, нахожусь в стенах Боткинской больницы. Мне оказали своевременную медицинскую помощь, я потерял сознание на съёмках из-за переутомления и духоты", — поделился актёр.

Он также отметил, что причиной госпитализации стала усталость, которая накопилась в результате трудоёмкой работы перед "выходом сенсации".

"Просто накопившаяся усталость, плотный съёмочный график, тем более мы сейчас готовимся к выходу сенсации. Подустал. Теперь я буду выздоравливать", — поделился актёр.