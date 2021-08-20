Актёр сериала "Полицейский с Рублёвки" Попов раскрыл причину своей госпитализации
Сейчас артист находится в Боткинской больнице и чувствует себя замечательно. В беседе с Лайфом он отметил, что медики оказали своевременную помощь.
Фото © Instagram / romapopoff
Российский актёр и юморист Роман Попов, известный по роли Мухича в сериале "Полицейский с Рублёвки", рассказал Лайфу о своём состоянии после того, как его госпитализировали прямо со съёмок.
"Сейчас чувствую себя замечательно, нахожусь в стенах Боткинской больницы. Мне оказали своевременную медицинскую помощь, я потерял сознание на съёмках из-за переутомления и духоты", — поделился актёр.
Он также отметил, что причиной госпитализации стала усталость, которая накопилась в результате трудоёмкой работы перед "выходом сенсации".
"Просто накопившаяся усталость, плотный съёмочный график, тем более мы сейчас готовимся к выходу сенсации. Подустал. Теперь я буду выздоравливать", — поделился актёр.
Ранее директор певицы Максим опровергла данные о её госпитализации в реабилитационный центр. По словам собеседницы Лайфа, вся врачебная помощь артистке оказывается дома, никуда выезжать она не собирается.
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