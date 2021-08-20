Меркель прибыла в Москву и возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата
Сегодня состоится первая с начала пандемии очная встреча президента России и канцлера ФРГ. В то же время она будет последней для Меркель в роли главы германского правительства.
Фото © LIFE
Меркель прибыла в Москву и возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата. Видео © LIFE
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая в пятницу прибыла в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.
Затем в Кремле состоится первая с начала пандемии очная встреча президента России и канцлера ФРГ. В то же время она будет последней для Меркель в роли главы германского правительства, поскольку на предстоящих в сентябре парламентских выборах она не будет выдвигать свою кандидатуру на этот пост.
Ранее в Кремле анонсировали, что Путин и Меркель планируют обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов. По версии германской стороны, на переговорах в Москве помимо двусторонних отношений будет обсуждаться борьба с пандемией коронавируса, конфликт на востоке Украины, ситуация вокруг Белоруссии и обстановка в Афганистане. Официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Зайберт упомянул также тему "Северного потока – 2".
Напомним, что политолог Алёна Август в беседе с Лайфом дала прогноз, как пройдёт последний визит Меркель в Москву в роли канцлера. По словам эксперта, если во время встречи канцлера с российским лидером будет затронута тема Афганистана, то она будет обсуждаться в спокойном тоне.
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