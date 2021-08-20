Германия остаётся одним из основных партнёров РФ в Европе и мире, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Германия остаётся одним из основных торгово-экономических партнёров РФ в Европе и мире. Об этом он сказал перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле.

"Хотел бы отметить, что Германия остаётся одним из основных партнёров для нас — и в Европе, и в мире в целом — в том числе и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве федерального канцлера", — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что в страновом измерении Германия является вторым торгово-экономическим партнёром после Китая. Он отметил, что сейчас наблюдается почти двукратное увеличение товарооборота за первые полгода, несмотря на серьёзный спад в 2020 году.