Германия остаётся одним из основных партнёров РФ в Европе и мире, заявил Путин
Российский лидер отметил, что такого положения дел удалось достичь в том числе благодаря канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.
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Президент России Владимир Путин заявил, что Германия остаётся одним из основных торгово-экономических партнёров РФ в Европе и мире. Об этом он сказал перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле.
"Хотел бы отметить, что Германия остаётся одним из основных партнёров для нас — и в Европе, и в мире в целом — в том числе и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве федерального канцлера", — отметил российский лидер.
Путин подчеркнул, что в страновом измерении Германия является вторым торгово-экономическим партнёром после Китая. Он отметил, что сейчас наблюдается почти двукратное увеличение товарооборота за первые полгода, несмотря на серьёзный спад в 2020 году.
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Ранее сообщалось, что на двусторонних переговорах будут подняты темы Афганистана, Белоруссии и Украины. Кроме того, в повестке помимо борьбы с пандемией будет вопрос "Северного потока – 2" и роль Украины как страны – транзитёра российского газа.
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