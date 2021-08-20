НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Германия остаётся одним из основных партнёров РФ в Европе и мире, заявил Путин

    Российский лидер отметил, что такого положения дел удалось достичь в том числе благодаря канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

    20 августа, 11:29
    <p>Фото © ТАСС / EPA</p>

    Фото © ТАСС / EPA

    Президент России Владимир Путин заявил, что Германия остаётся одним из основных торгово-экономических партнёров РФ в Европе и мире. Об этом он сказал перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле.

    "Хотел бы отметить, что Германия остаётся одним из основных партнёров для нас — и в Европе, и в мире в целом — в том числе и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве федерального канцлера", — отметил российский лидер.

    Меркель прибыла в Москву и возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата

    Меркель прибыла в Москву и возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата

    Путин подчеркнул, что в страновом измерении Германия является вторым торгово-экономическим партнёром после Китая. Он отметил, что сейчас наблюдается почти двукратное увеличение товарооборота за первые полгода, несмотря на серьёзный спад в 2020 году.

    В ожидании "новой метлы": Политолог дала прогноз, как пройдёт последний визит Меркель в Москву в роли канцлера

    В ожидании "новой метлы": Политолог дала прогноз, как пройдёт последний визит Меркель в Москву в роли канцлера

    Ранее сообщалось, что на двусторонних переговорах будут подняты темы Афганистана, Белоруссии и Украины. Кроме того, в повестке помимо борьбы с пандемией будет вопрос "Северного потока – 2" и роль Украины как страны – транзитёра российского газа.

    Авторы
    Варвара Романова
    Варвара Романова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      В Сети гадают, кто позвонил Меркель в начале встречи с Путиным

      сегодня в 12:13

      "Добрый день": Меркель перед началом переговоров в Кремле поприветствовала Путина по-русски

      сегодня в 11:15

      Власти Британии добавили семь россиян в санкционный список по химоружию

      сегодня в 12:26

      Защита осуждённого за шпионаж Пола Уилана ходатайствовала о его выдворении в США

      сегодня в 12:42

      На Украине "дочке" российского Сбербанка окончательно запретили использовать бренд

      сегодня в 12:37

      Новости партнеров

      Layer 1