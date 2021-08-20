"У нас не дешевеет ничего": Эксперт уточнила причины взлёта цен на гробы
По словам представителей ритуальной отрасли, на ценник влияет не только стоимость древесины, но и пандемия.
Фото © ТАСС/Владимир Смирнов
Информацию о повышении цен на ритуальную атрибутику, в том числе гробов, в эфире радио Sputnik прокомментировала исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева. По её словам, рост цен действительно имеет место, правда, не во всех регионах.
"Были сбои с поставкой товара из-за пандемии, поэтому у нас не дешевеет ничего. Это не только в ритуальной отрасли, есть некая общая тенденция. Но я точно знаю, что на ритуальные услуги цены в отдельных регионах не растут", — пояснила Андреева.
При этом эксперт не согласилась с утверждением, что подорожала вся похоронная атрибутика, как и с тем, что рост цен на некоторые позиции составил 30% или больше.
"Это некорректное заявление. Например, говорить, что ограды в 2,5 раза выросли в цене, нельзя, я такой ситуации не наблюдаю", — добавила она.
Ранее производители гробов сообщили о повышении цен на свои изделия. При этом с их слов, стоимость может вырасти на 30–60% из-за подорожания древесины.
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