Информацию о повышении цен на ритуальную атрибутику, в том числе гробов, в эфире радио Sputnik прокомментировала исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева. По её словам, рост цен действительно имеет место, правда, не во всех регионах.

"Были сбои с поставкой товара из-за пандемии, поэтому у нас не дешевеет ничего. Это не только в ритуальной отрасли, есть некая общая тенденция. Но я точно знаю, что на ритуальные услуги цены в отдельных регионах не растут", — пояснила Андреева.

При этом эксперт не согласилась с утверждением, что подорожала вся похоронная атрибутика, как и с тем, что рост цен на некоторые позиции составил 30% или больше.

"Это некорректное заявление. Например, говорить, что ограды в 2,5 раза выросли в цене, нельзя, я такой ситуации не наблюдаю", — добавила она.