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    "У нас не дешевеет ничего": Эксперт уточнила причины взлёта цен на гробы

    По словам представителей ритуальной отрасли, на ценник влияет не только стоимость древесины, но и пандемия.

    20 августа, 11:46

    Фото © ТАСС/Владимир Смирнов

    Информацию о повышении цен на ритуальную атрибутику, в том числе гробов, в эфире радио Sputnik прокомментировала исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева. По её словам, рост цен действительно имеет место, правда, не во всех регионах.

    "Были сбои с поставкой товара из-за пандемии, поэтому у нас не дешевеет ничего. Это не только в ритуальной отрасли, есть некая общая тенденция. Но я точно знаю, что на ритуальные услуги цены в отдельных регионах не растут", — пояснила Андреева.

    При этом эксперт не согласилась с утверждением, что подорожала вся похоронная атрибутика, как и с тем, что рост цен на некоторые позиции составил 30% или больше.

    "Это некорректное заявление. Например, говорить, что ограды в 2,5 раза выросли в цене, нельзя, я такой ситуации не наблюдаю", добавила она.

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    Ранее производители гробов сообщили о повышении цен на свои изделия. При этом с их слов, стоимость может вырасти на 30–60% из-за подорожания древесины.

    Авторы
    Светлана Ибрагимова
    Светлана Ибрагимова

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