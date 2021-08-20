НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    ООН временно не будет оказывать гуманитарную помощь Афганистану

    Однако отмечается, что организация планирует продолжить работу в стране, но будет учитывать "ситуацию на земле".

    20 августа, 11:41
    <p>Фото © ТАСС / Xinhua</p>

    Фото © ТАСС / Xinhua

    Афганистан временно не будет получать гуманитарную помощь по Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН. Об этом сообщили в представительстве РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и других международных организациях в Риме.

    "ВПП временно приостановила планировавшиеся поставки по коридорам гуманитарной помощи в связи с ситуацией в Афганистане", — приводит текст сообщения ТАСС.

    Однако отмечается, что организация планирует продолжить работу в стране, но будет учитывать "ситуацию на земле".

    Европарламент: Почти половине населения Афганистана требуется гуманитарная помощь

    Европарламент: Почти половине населения Афганистана требуется гуманитарная помощь

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.

    Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1