ООН временно не будет оказывать гуманитарную помощь Афганистану

Афганистан временно не будет получать гуманитарную помощь по Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН. Об этом сообщили в представительстве РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и других международных организациях в Риме.