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    Вузы РФ предоставят иностранным студентам возможность сделать прививку от ковида

    Вакцинировать от коронавируса будут, если учащийся изъявит такое желание. Как именно будет организован процесс, пока не уточняется.

    20 августа, 11:56
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Иностранным студентам предоставят возможность вакцинироваться от коронавируса в российских вузах. Об этом сообщил глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

    "Кто из иностранных студентов ещё не вакцинирован и изъявит такое желание — российские вузы обязательно предоставят такую возможность", — сказал Фальков в эфире телеканала "Россия-24".

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    Как именно будет организован этот процесс, пока не уточняется.

    Ранее Лайф сообщал, что иностранным студентам разрешили вернуться в Россию для продолжения обучения. В ближайшее время будут утверждены правила въезда, после чего учащиеся смогут приехать и заселиться в общежития.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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