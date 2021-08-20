Вузы РФ предоставят иностранным студентам возможность сделать прививку от ковида

Иностранным студентам предоставят возможность вакцинироваться от коронавируса в российских вузах. Об этом сообщил глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Кто из иностранных студентов ещё не вакцинирован и изъявит такое желание — российские вузы обязательно предоставят такую возможность", — сказал Фальков в эфире телеканала "Россия-24".

Как именно будет организован этот процесс, пока не уточняется.