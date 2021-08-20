Вузы РФ предоставят иностранным студентам возможность сделать прививку от ковида
Вакцинировать от коронавируса будут, если учащийся изъявит такое желание. Как именно будет организован процесс, пока не уточняется.
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Иностранным студентам предоставят возможность вакцинироваться от коронавируса в российских вузах. Об этом сообщил глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Кто из иностранных студентов ещё не вакцинирован и изъявит такое желание — российские вузы обязательно предоставят такую возможность", — сказал Фальков в эфире телеканала "Россия-24".
Как именно будет организован этот процесс, пока не уточняется.
Ранее Лайф сообщал, что иностранным студентам разрешили вернуться в Россию для продолжения обучения. В ближайшее время будут утверждены правила въезда, после чего учащиеся смогут приехать и заселиться в общежития.
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