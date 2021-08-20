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    Путин 21 августа проведёт встречу с президентом Казахстана Токаевым

    В ходе переговоров, которые пройдут в Москве, лидеры двух стран обсудят в том числе ситуацию в Афганистане.

    20 августа, 12:11
    <p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

    Фото © ТАСС / Михаил Метцель

    Президент России Владимир Путин завтра, 21 августа, проведёт встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    Отмечается, что переговоры пройдут в Москве. Лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы развития межгосударственных отношений стратегического партнёрства и союзничества. Кроме того, Путин и Токаев рассмотрят ряд актуальных проблем региональной повестки дня, в частности, с учётом ситуации в Афганистане.

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    Напомним, сегодня, 20 августа, в Кремле проходит встреча Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В ходе переговоров планируется обсуждение состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотрение ряда актуальных международных и региональных вопросов.

    Авторы
    Варвара Романова
    Варвара Романова

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