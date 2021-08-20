Путин 21 августа проведёт встречу с президентом Казахстана Токаевым

Президент России Владимир Путин завтра, 21 августа, проведёт встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что переговоры пройдут в Москве. Лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы развития межгосударственных отношений стратегического партнёрства и союзничества. Кроме того, Путин и Токаев рассмотрят ряд актуальных проблем региональной повестки дня, в частности, с учётом ситуации в Афганистане.