Меркель назвала "нормандский формат" единственным способом решения ситуации в Донбассе

"Нормандский формат" является единственной возможной площадкой для обсуждения сложившейся в Донбассе ситуации. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Нормандский формат" — это единственный политический формат, который у нас имеется в наличии для обсуждения спорных тем. На данный момент есть некий застой", — сказала она.

Меркель с сожалением добавила, что украинские военнослужащие продолжают гибнуть вдоль линии разграничения. Участники площадки не достигли тех целей, которых хотели, но к существующему в рамках Минских соглашений переговорному формату нужно относиться бережно. Необходимо найти возможности для продолжения переговоров и не дать им зайти в тупик, отметила канцлер ФРГ.

"Я буду выступать в ходе своего визита на Украину за нахождение повестки дня, поскольку любой прогресс может оказаться решающим. Нужно не давать этому формату зайти в тупик, пусть он и затянулся на более долгий срок, чем мы бы хотели", — сказала Меркель.

Путин в свою очередь согласился с этим и заметил, что никакого другого инструмента для достижения мира нет. Он также призвал относиться к нему бережно и с уважением.