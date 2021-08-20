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    Меркель назвала "нормандский формат" единственным способом решения ситуации в Донбассе

    Президент РФ Владимир Путин согласился с мнением канцлера Германии и призвал относиться к нему бережно и с уважением.

    20 августа, 15:31
    <p>Фото © LIFE</p>

    Фото © LIFE

    "Нормандский формат" является единственной возможной площадкой для обсуждения сложившейся в Донбассе ситуации. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

    "Нормандский формат" — это единственный политический формат, который у нас имеется в наличии для обсуждения спорных тем. На данный момент есть некий застой", — сказала она.

    Меркель с сожалением добавила, что украинские военнослужащие продолжают гибнуть вдоль линии разграничения. Участники площадки не достигли тех целей, которых хотели, но к существующему в рамках Минских соглашений переговорному формату нужно относиться бережно. Необходимо найти возможности для продолжения переговоров и не дать им зайти в тупик, отметила канцлер ФРГ.

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    "Я буду выступать в ходе своего визита на Украину за нахождение повестки дня, поскольку любой прогресс может оказаться решающим. Нужно не давать этому формату зайти в тупик, пусть он и затянулся на более долгий срок, чем мы бы хотели", — сказала Меркель.

    Путин в свою очередь согласился с этим и заметил, что никакого другого инструмента для достижения мира нет. Он также призвал относиться к нему бережно и с уважением.

    Напомним, в конце июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам в "нормандском формате". Он отметил, что Киев не намерен откладывать встречу и её проведение зависит от России.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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