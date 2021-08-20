Минюст признал телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" СМИ-иноагентами

Российский Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов, сообщается на сайте ведомства. Согласно реестру, иноагентами признаны юридическое лицо Istories Fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике, и ООО Телеканал "Дождь". Они заняли в этом списке 35-е и 37-е место.