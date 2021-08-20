Минюст признал телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" СМИ-иноагентами
Кроме того, в список занесены журналисты Роман Анин, Роман Шлейнов, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский, Алеся Мараховская и Ирина Долинина.
Фото © ТАСС/ Станислав Красильников
Российский Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов, сообщается на сайте ведомства. Согласно реестру, иноагентами признаны юридическое лицо Istories Fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике, и ООО Телеканал "Дождь". Они заняли в этом списке 35-е и 37-е место.
Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации "Проект медиа". Главред издания Роман Баданин, а также семеро журналистов "Проекта" и "Открытых медиа" были внесены в список иноагентов. 23 июля список пополнился изданием The Insider, а иноагентами были признаны бывшая журналистка "Проекта"* Софья Гройсман, заместитель главного редактора "Проекта" Михаил Рубин, специальный корреспондент "Открытых медиа" Илья Рождественский, авторы издания "Проект" Юлия Апухтина и Алексей Постернак.
Также в июле правозащитник Александр Ионов направил в Генпрокуратуру, Минюст и Роскомнадзор заявления с требованиями провести проверку и объявить, что издание "Важные истории", а также журналист Роман Анин являются иностранными агентами. Тот же правозащитник выступал с требованием признать "Медузу" иностранным агентом, что и произошло 23 апреля текущего года по решению Минюста, включившего издание в соответствующий список.
Комментариев: 0