Мурашко назвал число вакцинированных от коронавируса россиян

В России вакцинацию от коронавируса на сегодняшний день прошли более 43 млн человек. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Сегодня вакцинировано в целом в стране уже более 43 млн человек, но этой цифры, мы считаем, пока недостаточно. У нас есть регионы, которые уже провакцинировали более 60% взрослого населения. Это лидеры, такие как Чеченская Республика, приближаются к этим цифрам Белгород, Московская область и ряд других регионов", — отметил министр.

Мурашко призвал сохранять темпы вакцинации. Он отметил, что речь идёт не только о коллективном иммунитете, но и о том, что люди будут чувствовать себя безопаснее, когда количество жителей, имеющих иммунитет к CoViD-19, будет более 80%. Глава Минздрава РФ также добавил, что сейчас распространяются различные настроения, в том числе и против вакцинации.

"Не нужно бояться, нужно пройти в первую очередь консультацию врача-специалиста, в случае если есть какие-то заболевания хронические, если после вакцины возникает недомогание — обратиться к врачу, необходимо это сделать своевременно", — заключил Мурашко.

При этом министр здравоохранения отметил, что вакцин от коронавируса в России достаточное количество, нет ни одного региона в РФ, где запасов препаратов было бы менее чем на неделю.