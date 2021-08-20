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    Мурашко назвал число вакцинированных от коронавируса россиян

    Глава Минздрава РФ отметил, что препаратов для прививок от CoViD-19 в стране достаточно. Он также подчеркнул, что не нужно бояться этой процедуры.

    20 августа, 15:12
    <p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

    Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

    В России вакцинацию от коронавируса на сегодняшний день прошли более 43 млн человек. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    "Сегодня вакцинировано в целом в стране уже более 43 млн человек, но этой цифры, мы считаем, пока недостаточно. У нас есть регионы, которые уже провакцинировали более 60% взрослого населения. Это лидеры, такие как Чеченская Республика, приближаются к этим цифрам Белгород, Московская область и ряд других регионов", — отметил министр.

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    Мурашко призвал сохранять темпы вакцинации. Он отметил, что речь идёт не только о коллективном иммунитете, но и о том, что люди будут чувствовать себя безопаснее, когда количество жителей, имеющих иммунитет к CoViD-19, будет более 80%. Глава Минздрава РФ также добавил, что сейчас распространяются различные настроения, в том числе и против вакцинации.

    "Не нужно бояться, нужно пройти в первую очередь консультацию врача-специалиста, в случае если есть какие-то заболевания хронические, если после вакцины возникает недомогание — обратиться к врачу, необходимо это сделать своевременно", — заключил Мурашко.

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    При этом министр здравоохранения отметил, что вакцин от коронавируса в России достаточное количество, нет ни одного региона в РФ, где запасов препаратов было бы менее чем на неделю.

    Ранее инфекционист объяснила, почему некоторые невосприимчивы к коронавирусу. Есть люди, которые оказались не подвержены ковиду, даже если члены их семей перенесли это заболевание.

    Авторы
    Варвара Романова
    Варвара Романова

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