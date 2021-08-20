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    Эксперт рассказала, где в России можно встретить малярийного комара

    С острой лихорадочной болезнью приезжают не только из экзотических стран, но и с юга России, поэтому шанс встретить такого комара есть почти у каждого.

    20 августа, 12:22

    Фото © Wikipedia

    Столкнуться с тяжёлой болезнью — малярией, встретив опасного комара, можно не только на юге России, но и в Москве. Об этом 20 августа, когда отмечается Всемирный день комара (World Mosquito Day), рассказала Лайфу аллерголог-иммунолог Марина Смирнова.

    По словам специалиста, так как с малярией приезжают и с юга России, и из других стран, то хоть и небольшой, но шанс иметь дело с таким насекомым всё-таки есть. Вероятность неприятной встречи с малярийным комаром снижается в регионах, где холоднее. В таких местах он почти не проживает.

    "Малярийный комар немножко отличается, у него ножка оставленная. К сожалению, обезопасить себя от укуса такого комара нельзя. Когда люди едут в страны, где высок риск заразиться малярией, они принимают специальные препараты, но они достаточно токсичны, и, учитывая, что в нашей полосе риск минимальный, это неоправданно", — рассказала Марина Смирнова.

    Эксперт подчеркнула, что малярия — очень опасное заболевание. Например, когда у ребёнка сильная лихорадка, врачи всегда стараются исключить малярию, отметила она.

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    Ранее эпидемиолог назвал болезнь, которая может вернуться в Россию из-за коронавируса. При этом коллеги эксперта отмечают, что бояться эпидемии этого заболевания не стоит. Оно на сегодняшний день не является столь страшным, как десятилетия назад.

    Авторы
    Светлана Ибрагимова
    Светлана Ибрагимова
    Кристина Шайдуллина
    Кристина Шайдуллина

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