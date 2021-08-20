Эксперт рассказала, где в России можно встретить малярийного комара

Столкнуться с тяжёлой болезнью — малярией, встретив опасного комара, можно не только на юге России, но и в Москве. Об этом 20 августа, когда отмечается Всемирный день комара (World Mosquito Day), рассказала Лайфу аллерголог-иммунолог Марина Смирнова.

По словам специалиста, так как с малярией приезжают и с юга России, и из других стран, то хоть и небольшой, но шанс иметь дело с таким насекомым всё-таки есть. Вероятность неприятной встречи с малярийным комаром снижается в регионах, где холоднее. В таких местах он почти не проживает.

"Малярийный комар немножко отличается, у него ножка оставленная. К сожалению, обезопасить себя от укуса такого комара нельзя. Когда люди едут в страны, где высок риск заразиться малярией, они принимают специальные препараты, но они достаточно токсичны, и, учитывая, что в нашей полосе риск минимальный, это неоправданно", — рассказала Марина Смирнова.

Эксперт подчеркнула, что малярия — очень опасное заболевание. Например, когда у ребёнка сильная лихорадка, врачи всегда стараются исключить малярию, отметила она.