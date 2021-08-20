Мурашко предупредил о росте случаев заражения ковидом среди детей
Глава Минздрава призвал взрослых россиян вакцинироваться для уменьшения рисков заражения несовершеннолетних.
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В России идёт рост случаев заражения ковидом среди детей. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя", — сказал он.
Мурашко заметил, что это случилось из-за того, что новый штамм CoViD-19 стал агрессивнее и быстрее распространяется. Кроме того, министр призвал родителей вакцинироваться для уменьшения рисков заражения детей.
Ранее инфекционист Александр Горелов объяснил, что мешает полному прекращению пандемии коронавируса. Учёный отметил, что ещё предстоит изучать источники возникновения ковида. Не установлено даже, от кого CoViD-19 передался человеку, преодолев межвидовой барьер.
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