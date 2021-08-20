Мурашко предупредил о росте случаев заражения ковидом среди детей

В России идёт рост случаев заражения ковидом среди детей. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя", — сказал он.

Мурашко заметил, что это случилось из-за того, что новый штамм CoViD-19 стал агрессивнее и быстрее распространяется. Кроме того, министр призвал родителей вакцинироваться для уменьшения рисков заражения детей.