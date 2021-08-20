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    Мурашко предупредил о росте случаев заражения ковидом среди детей

    Глава Минздрава призвал взрослых россиян вакцинироваться для уменьшения рисков заражения несовершеннолетних.

    20 августа, 13:26

    Фото © Shutterstock

    В России идёт рост случаев заражения ковидом среди детей. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    "Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя", — сказал он.

    Мурашко заметил, что это случилось из-за того, что новый штамм CoViD-19 стал агрессивнее и быстрее распространяется. Кроме того, министр призвал родителей вакцинироваться для уменьшения рисков заражения детей.

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    Ранее инфекционист Александр Горелов объяснил, что мешает полному прекращению пандемии коронавируса. Учёный отметил, что ещё предстоит изучать источники возникновения ковида. Не установлено даже, от кого CoViD-19 передался человеку, преодолев межвидовой барьер.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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