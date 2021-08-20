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    Нутрициолог объяснила, может ли организм накопить витамины на зиму

    Эксперт выступила против любых диет, так как они предполагают исключение чего-либо из рациона. Она также отметила важность соблюдения некоторых норм в питании.

    20 августа, 13:47
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Витамины остаются в организме совсем недолгое время, поэтому пытаться накопить какое-то их количество к зиме бессмысленно. Об этом рассказала нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер в беседе с телеканалом "Звезда".

    "То есть нет такого, что мы сейчас наедимся арбузов, черешни, крыжовника и смородины и будем богаты этими витаминами к зиме. Уж лучше собрать эти ягоды и заморозить их на зиму", — отметила эксперт.

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    Деккер заметила, что в таком случае можно ежедневно включать их в рацион и пополнять организм теми или иными витаминами. Кроме того, специалист напомнила о необходимости руководствоваться при питании некоторыми нормами, в частности употребления соли и сахара. Но она выступила против диет, ведь это подразумевает исключение чего-либо из рациона.

    Ранее диетолог Маргарита Королёва рассказала, как заготовить грибы на зиму и сохранить их полезные свойства. Один из основных советов — надо сушить их не на открытом солнце, а просто в сухом месте.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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