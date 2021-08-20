Нутрициолог объяснила, может ли организм накопить витамины на зиму

Витамины остаются в организме совсем недолгое время, поэтому пытаться накопить какое-то их количество к зиме бессмысленно. Об этом рассказала нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер в беседе с телеканалом "Звезда".

"То есть нет такого, что мы сейчас наедимся арбузов, черешни, крыжовника и смородины и будем богаты этими витаминами к зиме. Уж лучше собрать эти ягоды и заморозить их на зиму", — отметила эксперт.

Деккер заметила, что в таком случае можно ежедневно включать их в рацион и пополнять организм теми или иными витаминами. Кроме того, специалист напомнила о необходимости руководствоваться при питании некоторыми нормами, в частности употребления соли и сахара. Но она выступила против диет, ведь это подразумевает исключение чего-либо из рациона.