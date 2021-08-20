Басков встал на защиту обвинённой в "шоу с воскрешением" МакSим

Звёзды отечественного шоу-бизнеса обсуждают выздоровление певицы Максим — большинство, конечно, радуется за коллегу, однако есть и те, кто обвиняет исполнительницу в пиаре и "шоу с воскрешением". Впрочем, к числу таких скептиков точно не относится народный артист Николай Басков.

"Я безумно рад, что Максим наконец-то пошла на поправку. Кто-то на этом пиарился, а кто-то действительно волновался, переживал, может быть, даже сходил в церковь и поставил свечку за здравие", — цитирует его слова портал "Дни.ру".

Басков также пожелал Максим скорейшего восстановления и выразил надежду, что вскоре певица вновь вернётся на сцену. Кроме того, артист считает, что после такого потрясения исполнительница обязательно достигнет в карьере новых вершин.

Ранее певец Данко прокомментировал слухи о якобы ложной коме Максим. По его словам, как только стали появляться тревожные новости о состоянии артистки, он предположил, что после них последует добрая весть о её чудесном выздоровлении и даже концерте.