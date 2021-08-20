НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Басков встал на защиту обвинённой в "шоу с воскрешением" МакSим

    Народный артист считает, что после такого потрясения певица обязательно достигнет в карьере новых вершин. Также он пожелал коллеге скорейшего восстановления.

    20 августа, 13:41
    <p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CGw40qVnh3v/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nikolaibaskov</a></p>

    Фото © Instagram / nikolaibaskov

    Звёзды отечественного шоу-бизнеса обсуждают выздоровление певицы Максим — большинство, конечно, радуется за коллегу, однако есть и те, кто обвиняет исполнительницу в пиаре и "шоу с воскрешением". Впрочем, к числу таких скептиков точно не относится народный артист Николай Басков.

    "Я безумно рад, что Максим наконец-то пошла на поправку. Кто-то на этом пиарился, а кто-то действительно волновался, переживал, может быть, даже сходил в церковь и поставил свечку за здравие", цитирует его слова портал "Дни.ру".

    Боня жёстко ответила экс-участнице "Стрелок" Беретте на обвинения в адрес МакSим

    Боня жёстко ответила экс-участнице "Стрелок" Беретте на обвинения в адрес МакSим

    Басков также пожелал Максим скорейшего восстановления и выразил надежду, что вскоре певица вновь вернётся на сцену. Кроме того, артист считает, что после такого потрясения исполнительница обязательно достигнет в карьере новых вершин.

    Ранее певец Данко прокомментировал слухи о якобы ложной коме Максим. По его словам, как только стали появляться тревожные новости о состоянии артистки, он предположил, что после них последует добрая весть о её чудесном выздоровлении и даже концерте.

    МакSим показала первое фото из дома, и одна деталь не могла не напугать фанатов

    МакSим показала первое фото из дома, и одна деталь не могла не напугать фанатов

    Николай Басков — оперный и эстрадный певец, широко известный как в России, так и за рубежом. Он является автором хитов "Шарманка", "Натуральный блондин", "Золотая чаша", "Я буду руки твои целовать". Ценителям оперы Басков известен по арии Ленского из "Евгения Онегина" и арии Каварадосси из оперы "Тоска". Подробнее о биографии Николая Баскова читайте на сайте uznayvse.ru.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Басков отменил своё выступление из-за плохого самочувствия

      15 июля, 23:32

      "Как же тошнит от неё": Экс-участница "Стрелок" Беретта обвинила МакSим в пиаре и "шоу с воскрешением"

      17 августа, 21:22

      Мама в голос рассмеялась, когда увидела позади её дочки ската, который оказался отличным пародистом

      сегодня в 14:46

      Путин заявил о необходимости продолжения диалога со всеми политическими силами Ливии

      сегодня в 15:07

      Путин считает контрпродуктивным навязывание Афганистану чужих ценностей

      сегодня в 15:05

      Новости партнеров

      Layer 1