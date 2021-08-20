Басков встал на защиту обвинённой в "шоу с воскрешением" МакSим
Народный артист считает, что после такого потрясения певица обязательно достигнет в карьере новых вершин. Также он пожелал коллеге скорейшего восстановления.
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Звёзды отечественного шоу-бизнеса обсуждают выздоровление певицы Максим — большинство, конечно, радуется за коллегу, однако есть и те, кто обвиняет исполнительницу в пиаре и "шоу с воскрешением". Впрочем, к числу таких скептиков точно не относится народный артист Николай Басков.
"Я безумно рад, что Максим наконец-то пошла на поправку. Кто-то на этом пиарился, а кто-то действительно волновался, переживал, может быть, даже сходил в церковь и поставил свечку за здравие", — цитирует его слова портал "Дни.ру".
Басков также пожелал Максим скорейшего восстановления и выразил надежду, что вскоре певица вновь вернётся на сцену. Кроме того, артист считает, что после такого потрясения исполнительница обязательно достигнет в карьере новых вершин.
Ранее певец Данко прокомментировал слухи о якобы ложной коме Максим. По его словам, как только стали появляться тревожные новости о состоянии артистки, он предположил, что после них последует добрая весть о её чудесном выздоровлении и даже концерте.
Николай Басков — оперный и эстрадный певец, широко известный как в России, так и за рубежом. Он является автором хитов "Шарманка", "Натуральный блондин", "Золотая чаша", "Я буду руки твои целовать". Ценителям оперы Басков известен по арии Ленского из "Евгения Онегина" и арии Каварадосси из оперы "Тоска". Подробнее о биографии Николая Баскова читайте на сайте uznayvse.ru.
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