"Реал" продлил контракт с Каримом Бензема
33-летний форвард выступает за мадридский клуб с 2009 года, забив в его составе 281 гол в 560 матчах.
Фото © ФК "Реал"
Французский нападающий Карим Бензема продлил контракт с мадридским "Реалом". Об этом сообщается на сайте испанского клуба.
Новое соглашение с 33-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2023 года. В клубе он является вице-капитаном, в случае отсутствия Марсело он выходит на поле с повязкой на рукаве.
Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. За это время он выиграл с командой три чемпионата Испании, четыре Лиги чемпионов, четыре чемпионата мира среди клубов, три Суперкубка УЕФА, два Кубка Испании и два Суперкубка страны.
В составе мадридского клуба француз провёл 560 матчей во всех турнирах. На его счету 281 гол и 144 результативные передачи.
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