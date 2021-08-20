"Реал" продлил контракт с Каримом Бензема

Французский нападающий Карим Бензема продлил контракт с мадридским "Реалом". Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

Новое соглашение с 33-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2023 года. В клубе он является вице-капитаном, в случае отсутствия Марсело он выходит на поле с повязкой на рукаве.

Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. За это время он выиграл с командой три чемпионата Испании, четыре Лиги чемпионов, четыре чемпионата мира среди клубов, три Суперкубка УЕФА, два Кубка Испании и два Суперкубка страны.