СМИ: Лунёв отказался вернуться в "Зенит" на правах аренды

Петербургский "Зенит" предложил российскому голкиперу леверкузенского "Байера" Андрею Лунёву вернуться в клуб на правах аренды. Об этом передаёт телеграм-канал "Мутко против".

Сообщается, что вратарь получил соответствующее предложение на этой неделе, но ответил на него отказом.

Лунёв перешел в "Байер" в июле, покинув петербургский "Зенит" на правах свободного агента. В официальных матчах за команду из Леверкузена вратарь на поле ещё не выходил.