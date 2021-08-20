СМИ: Лунёв отказался вернуться в "Зенит" на правах аренды
В официальных матчах за "Байер" из Леверкузена вратарь на поле ещё не выходил.
Фото © ФК "Байер"
Петербургский "Зенит" предложил российскому голкиперу леверкузенского "Байера" Андрею Лунёву вернуться в клуб на правах аренды. Об этом передаёт телеграм-канал "Мутко против".
Сообщается, что вратарь получил соответствующее предложение на этой неделе, но ответил на него отказом.
Лунёв перешел в "Байер" в июле, покинув петербургский "Зенит" на правах свободного агента. В официальных матчах за команду из Леверкузена вратарь на поле ещё не выходил.
Накануне Лунёв был включён в расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Ранее он защищал ворота национальной команды с 2017 по 2018 год, пропустив в семи матчах 14 голов.
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