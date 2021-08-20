НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    СМИ: Лунёв отказался вернуться в "Зенит" на правах аренды

    В официальных матчах за "Байер" из Леверкузена вратарь на поле ещё не выходил.

    20 августа, 12:34
    <p>Фото © ФК "Байер"</p>

    Фото © ФК "Байер"

    Петербургский "Зенит" предложил российскому голкиперу леверкузенского "Байера" Андрею Лунёву вернуться в клуб на правах аренды. Об этом передаёт телеграм-канал "Мутко против".

    Сообщается, что вратарь получил соответствующее предложение на этой неделе, но ответил на него отказом.

    Лунёв перешел в "Байер" в июле, покинув петербургский "Зенит" на правах свободного агента. В официальных матчах за команду из Леверкузена вратарь на поле ещё не выходил.

    В сборной России прокомментировали вызов Лунёва на предстоящие матчи

    В сборной России прокомментировали вызов Лунёва на предстоящие матчи

    Накануне Лунёв был включён в расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Ранее он защищал ворота национальной команды с 2017 по 2018 год, пропустив в семи матчах 14 голов.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      "Надо выполнять задачу": Новичок "Зенита" заявил, что клуб постарается выйти в плей-офф Лиги чемпионов

      вчера в 13:42

      Вратаря Лунёва пригласили в сборную России для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022

      вчера в 11:56

      Международная федерация гимнастики отказалась предоставить протоколы по судейству Авериных

      сегодня в 11:48

      Защита осуждённого за шпионаж Пола Уилана ходатайствовала о его выдворении в США

      сегодня в 12:42

      На Украине "дочке" российского Сбербанка окончательно запретили использовать бренд

      сегодня в 12:37

      Новости партнеров

      Layer 1