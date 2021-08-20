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    Двухлетнюю девочку, пропавшую в Смоленской области, нашли живой

    На данный момент информация о состоянии малышки уточняется. На место её обнаружения вызвали скорую помощь.

    20 августа, 13:32
    <p>Фото © Cоцсети </p>

    Фото © Cоцсети

    Двухлетнюю Люду К., которая пропала утром 17 августа в Тенишевском районе Смоленской области, нашли живой. Эту информацию в пятницу распространили поисковики и подтвердили источники Лайфа. Малышку искали четверо суток, допрашивали родственников ребёнка, искали свидетелей и очевидцев. В поисках были задействованы сотрудники СК РФ, МВД, военнослужащие, добровольцы поисково-спасательного отряда "Сальвар" и местные жители.

    На данный момент информация о состоянии девочки уточняется. На место её обнаружения вызвали скорую помощь, Люду осматривают медики.

    А вот другие поиски, как ранее сообщал Лайф, к сожалению, не увенчались успехом. Вчера в Тюмени нашли тело девятилетней Нади (имя изменено). Девочка ушла из дома 30 июня, с тех пор её искали волонтёры, полицейские и даже военные, а нашли всего в двух километрах от дома — к сожалению, уже мёртвую.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина

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