Двухлетнюю девочку, пропавшую в Смоленской области, нашли живой

Двухлетнюю Люду К., которая пропала утром 17 августа в Тенишевском районе Смоленской области , нашли живой. Эту информацию в пятницу распространили поисковики и подтвердили источники Лайфа. Малышку искали четверо суток, допрашивали родственников ребёнка, искали свидетелей и очевидцев. В поисках были задействованы сотрудники СК РФ, МВД, военнослужащие, добровольцы поисково-спасательного отряда "Сальвар" и местные жители.

А вот другие поиски, как ранее сообщал Лайф, к сожалению, не увенчались успехом. Вчера в Тюмени нашли тело девятилетней Нади (имя изменено). Девочка ушла из дома 30 июня, с тех пор её искали волонтёры, полицейские и даже военные, а нашли всего в двух километрах от дома — к сожалению, уже мёртвую.