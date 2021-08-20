Wildberries обвинил Visa и Mastercard в давлении на российские банки

Российский маркетплейс Wildberries обвинил иностранные платёжные системы в давлении на российские банки. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию "Интерфакса". По версии Wildberries, Visa и Mastercard незаконно грозят банкам штрафами и проявляют недобросовестную конкуренцию. Поводом якобы стало решение Wildberries предоставить покупателям скидки при оплате картами "Мир", через Систему быстрых платежей и SberPay.

"Нам стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платёжных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций. Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы", — сообщает пресс-служба маркетплейса.

Напомним, что на этой неделе Wildberries ввела комиссию за оплату картами Visа и Masterсard. Зато у пользователей российских платёжных систем, напротив, получится сэкономить до 2%. "Виза" такому решению не обрадовалась и инициировала расследование. В международной компании убеждены, что такие шаги "негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе".