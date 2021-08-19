Заработок на процентах: Как Wildberries заставляет клиентов Visa и Mastercard платить больше Крупный российский маркетплейс Wildberries купил собственный банк и затеял скандал с международными платежными системы Visa и Mastercard. Для чего это нужно? 18 августа, 21:40 Фото © shutterstock, ТАСС / Щербак Александр

Российская банкирша и долларовый миллиардер

По данным Bloomberg Billionaires Index , состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук составляет $8,5 миллиарда. По сравнению с прошлым годом, она увеличила его на 20%. Если верить этим цифрам, она богатейшая женщина России и 14-ая в списке самый богатых россиян. Выручка её детища тоже быстро растет. По итогам 2018-го онлайн-ретейлер Wildberries заработал 69,5 млрд рублей, в 2019-ом - 117 млрд, в 2020-ом - 170 млрд.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Фото © ТАСС / Владислав Шатило

У Wildberries и его хозяйки наполеоновские планы по развитию бизнеса. В начале года Татьяна Бакальчук купила и оформила на себя банк «Стандарт-кредит»: с 5 августа это финансовое учреждение называется «Вайлдберриз банк». Цель приобретения декларируется простая: реализация на его базе карточной программы лояльности и расчетов с поставщиками.

Банк «Стандарт-кредит” глубоко убыточен. Согласно опубликованной отчетности, последний раз на копеечную прибыль размером 2,5 млн рублей он выходил в 2016 году. С тех пор там фиксировался сплошной минус: от -11 до -33 млн рублей ежегодно. На март 2021-го объем его активов составлял 841,6 млн рублей, объем собственных средств 297,3 млн рублей.

Как выяснил Лайф, успехи Бакальчук могут обеспечиваться, во-первых, её высокими связями, во-вторых, её крайне жесткой политикой по отношению к партнерам, поставщикам, клиентам и собственным сотрудникам.

Почему Visa и Mastercard обвинили Wildberries в дискриминации

Wildberries пересмотрел ценообразование. С понедельника его клиенты, оплачивающие заказ посредством российских платежных систем (карты «Мир», Системы быстрых платежей или сервиса SberPay), получают скидку 2%. Это ощутимый удар по международным платежным системам Visa и Mastercard. Они уже усмотрели в этой инициативе недобросовестную конкуренцию.

Пункт выдачи заказов Wildberries. Фото © shutterstock

- Мы внимательно анализируем ситуацию с Wildberries и обеспокоены возможной дискриминацией миллионов держателей карт Mastercard, активных участников рынка электронной коммерции, — заявил журналистам глава Mastercard в России Алексей Малиновский. В Visa уже сообщили, что проведут собственное расследование, отметив также, что такое решение Wildberries негативно скажется на клиентах и бизнесе.

Юрист в сфере предпринимательства Игорь Скрипка назвал ситуацию неоднозначной.

- Такие крупные мировые игроки, как Visa, могут создать всевозможные препоны для Wildberries. Возможно, что у ретейлера заключён какой-то договор с платёжной системой "Мир": о возможной компенсации затрат на эквайринг или курсовой разницы. Тогда это экономически обоснованно — отметил Скрипка.

Онлайн-ретейлер уже отмел все обвинения в дискриминации. По словам представителей Wildberries, формально цена товара не изменилась. Но за счет того, что отечественные платежные системы берут меньшую эквайринговую комиссию с продавца, чем иностранные конкуренты, появилась возможность предоставить покупателям дополнительную скидку.

- В Wildberries приветствуют готовность Mastercard и Visa к переговорам, но пока не получали от них соответствующих предложений, — подчеркнули в Wildberries.

Финансовые эксперты говорят, что на самом деле интерес Wildberries может заключаться в том, чтобы выбить из Mastercard и Visa более выгодные комиссии для своего нового банка, который, видимо, намерен выпускать карты в том числе и этих платежных систем. Текущий эквайринг в 2% считается на рынке очень высокой ставкой.

Как Wildberries едва не довел своих поставщиков до банкротства

Скандалы между Wildberries и поставщиками вспыхивают постоянно. С российским интернет-магазином судился правообладатель Angry Birds - на маркетплейсе продавались поддельные товары с изображением злых птичек. Опустились руки у белорусского производителя верхней одежды, у которого на складе Wildberries пропала куртка стоимостью 20 тысяч рублей. Сколько белорусы не писали в службу поддержки, никто им ущерб так и не возместил. Настоящий армагеддон для поставщиков случился в прошлом году в преддверии черной пятницы. Wildberries принудил их выставить большие скидки за свой счёт. Некоторые предприниматели оказались на грани банкротства.

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Каждый год десятки клиентов подают на Wildberries в суд, чтобы вернуть деньги, заплаченные за бракованный товар.

Тольяттинец Антон Кузниченко приобрёл в Wildberries ноутбук Lenovo за 66 тыс. руб., который не включался. В службе поддержки его не услышали — мол, пришлите претензию почтой. И он отправил... Однако сотрудники онлайн-магазина, по свидетельству почтальона, в буквальном смысле уклонились от получения корреспонденции. Тогда Кузниченко подал иск. Юристы Wildberries стали отнекиваться: якобы истец не прав..., не прислал досудебную претензию. Но Фемида всё же встала на сторону покупателя.

Отзывы клиентов на специализированных сайтах не менее красноречивы. Вот что пишет жительница г. Владимира Ольга Исаева: "Купила нерабочую Sony PlayStation за 21 тыс. руб. Вернула в полной комплектации. Но на email ответили, что приставку не могут проверить, поскольку отсутствуют геймпад и кабели. Кто их изъял, чтобы не отвечать за брак?!"

Далеко не каждый обратится в суд и тем более сможет выиграть его у опытных юристов Wildberries...

До последнего вздоха

Год назад Лайф опубликовал статью “Эксплуатация 2.0. Из-за чего в Wildberries работают до последнего вздоха”, где рассказал о том, как тяжело приходится рядовым вахтерам на складе.

— На моей памяти, а я работаю в Wildberries четыре года, на подмосковном складе умерли пять человек, — шокирует менеджер Артём (имя и должность изменены). — От сердечного приступа скончался 27-летний парень. Он работал, как здесь у нас говорят, "на сделке". Его обязанностью было собирать товары со склада. Каждую единицу он "пикал" сканером: один "пик" — это плюс 30–70 копеек к премии. Если работать с ленцой, зарплата по итогу месяца едва дотянет до 20 тыс. руб. Но умерший носился по многоэтажному складу как угорелый, вверх-вниз, без выходных. Хотел за сотню заработать. Это вполне реально, если сердце выдержит. У парня после очередного забега наверх не выдержало.

А прошлой весной на подмосковном складе Wildberries возле дробилки для картона скончался пожилой азербайджанец. Коллеги называли его просто — дядя Миша. Трудился вахтёром по стандартному графику. Четыре месяца подряд по 12 часов в сутки. Смерть подкралась к дяде Мише за полчаса до окончания долгой смены. Как всегда, он сортировал картонные коробки. Вдруг почувствовал острое жжение в сердце. Срочно понадобилась скорая. Но сотовых телефонов ни у кого нет — работники склада обязаны оставлять мобильники в раздевалке. На такой случай остаётся бежать в пункт охраны. Даже если медики приедут быстро, им ещё придётся получить пропуск и преодолеть два КПП. Скорой помощи дядя Миша так и не дождался. Раньше медиков приехала ночная смена, которая, делать нечего, приступила к работе, несмотря на то что рядом лежал… труп дяди Миши.

Ещё две смерти были спровоцированы нарушениями правил безопасности. Один вахтёр зазевался и попал под электрокар, второй разбился при погрузке коробок, упав с верхней полки...

После выхода статьи в том самом подмосковном складе переоборудовали раздевалку для вахтеров. Раньше трудяги переодевались либо на бетонном полу, либо на грязном коврике с грибком. Но это единственное улучшение.

Среди этих полок с товаром умирают от сердечного приступа и падают насмерть вниз. Фото предоставлено источником LIFE

- В корпоративном общежитии как бегали, так и бегают тараканы. В столовой как кормили отвратительно, так и кормят, - говорит на условиях анонимности вахтер.

Легенда о Бакальчук

Бизнес-легенда гласит, что в середине нулевых обычный репетитор английского в декрете Татьяна Бакальчук и её муж, простой радиофизик Владислав Бакальчук начали перепродавать одежду из немецких каталогов со сниженной комиссией и без предоплаты. Курьерами поначалу трудились сами, под склады приспособили собственное жильё. И вдруг дела пошли в гору. Супруги зарегистрировали юрлицо Wildberries и сказочно разбогатели. История классическая.

Изучив соцсети супругов, Лайф нашёл нечто, что не укладывается в красивую легенду.

Хозяйка Wildberries Татьяна Бакальчук — кореянка. Её девичья фамилия — Ким. Она очень скрытный человек. Но допустила ошибку. На её заброшенной странице в "Одноклассниках" указана сестра Мария Ким. Они обе учились в Газопроводской средней школе и коломенском ГСГУ. Мария Ким работает в Wildberries и имеет два профиля на OK.ru. Вероятно, один из них, более старый, она просто забыла удалить. И там сестрой указана Альбина Цой. В свою очередь 20-летняя Альбина Цой не скрывается. В качестве родственников у неё указаны супруги Максим и Надежда Ким. Чета работает в Wildberries. Также у Альбины указан брат Юра Цой. Отметим, что Татьяна и Владислав Бакальчук дружат с Юрием Цоем и в "Одноклассниках", и в "Фейсбуке". Более того, владелица Wildberries регулярно и методично лайкает членов большой семьи Юрия Цоя. Кто же он такой?

Юра Цой (четвёртый справа), Сергей и Анита Цой (посередине). Фото © Оk.ru

Судя по фото, он влиятелен и богат. Раньше Юрий Цой работал гендиректором "Старпрофи" — компании по регулярным автобусным перевозкам городского и пригородного сообщения. Её бенефициар Павел Тё — крупнейший московский застройщик и хозяин холдинга Capital Group. А ещё Юрий Цой — племянник бессменного пресс-секретаря Юрия Лужкова Сергея Цоя. Последний сейчас является вице-президентом "Роснефти". В свою очередь Сергей Цой — муж народной артистки России, певицы Аниты Цой (в девичестве Ким). Аниту Цой Татьяна Бакальчук лайкает особенно часто.

Фамилии Цой и Ким среди корейцев — как Ивановы у русских. Тем не менее многое указывает на то, что перед нами как минимум очень близкие люди. И образ обычного репетитора по английскому сюда никак не вписывается.

Авторы Егор Пережогин