Чёрная неделя вместо "Чёрной пятницы". Как Wildberries провоцирует банкротство своих поставщиков

О вынужденных скидках на товары заявил владелец бренда "Кофтёныши" Александр Блохин. По его словам, нововведение Wildberries затронуло тысячи продавцов, которые ввели свои скидки к акции "Чёрная пятница". И теперь их предложения суммировались с –25% от Wildberries.

— Для повышения лояльности покупателей и общего показателя продаж на весь ассортимент была выставлена скидка с нашей стороны. Данная скидка не удаляется и проставляется за ваш счёт. В соответствии с условиями оферты проставление дисконта допускается. Скидки сможете убрать после окончания всех крупных акций на портале, — сообщает менеджер маркетплейса в официальном чате поддержки поставщиков.

В том же чате Wildberries за 7–9 ноября появилось несколько десятков жалоб и просьб отменить промокоды на акцию.

После публикации Блохина в социальных сетях маркетплейс сначала частично заблокировал его бренд на своей платформе. "Кофтёныши" могли продавать только тот товар, который уже был на складе Wildberries, а производить новые отгрузки стало нельзя. Через несколько часов поставщик был заблокирован полностью.

— Сейчас мы пытаемся связаться со службой поддержки сервиса, но в разных каналах получаем разную информацию. По телефону нам говорят, что нас заблокировали за нарушение правил маркетплейса. Каких именно правил и что мы можем сделать для разблокировки — не уточняется. Когда произойдёт разблокировка? "Когда мы решим", — это цитата от поддержки Wildberries. В чате поддержки сообщили, что по окончании акции блокировка закончится. Но так в чате отвечают всем, видимо, это массовая блокировка тех, кто пытается оспорить новую акцию, — сказал Александр Блохин Лайфу.

Поставщики не знали о готовящейся акции Wildberries, поэтому устанавливали свои предложения к "Чёрной пятнице". Одна из участниц чата поставщиков задала вопрос поддержке маркетплейса: возможно ли оставить промокод сервиса и убрать свою скидку, которая была сделана ранее. Менеджер ответила, что текущие скидки убирать нельзя. И менять свои предложения можно будет только по окончании акции, то есть через неделю. Таким образом, покупатели Wildberries могут приобрести товары с огромными скидками, а предприниматели с этого ничего не заработают, ведь им нужно будет ещё и комиссию маркетплейсу заплатить — от 15% за продажу, и логистика тоже чаще всего осуществляется за счёт продавца, а не за счёт Wildberries.

Как сказал Лайфу один из маркетологов небольшого магазина детских товаров, уведомлений от сервиса до введения акции не было. Некоторым предпринимателям пришлось повысить цены, чтобы не уйти в минус при суммировании скидок маркетплейса и собственных предложений.

В ответ на это Wildberries заявил, что таких продавцов будут блокировать за фейковые скидки.

— Участие в любой акции, конечно, является добровольным выбором каждого продавца. Но если вы как продавец всё же участвуете в акции, то не должны обманывать покупателей. Должны предоставить реальную, а не фейковую скидку. В этом году по условиям акции базовая скидка составляет 25%. И мы заранее оповестили об этом всех продавцов площадки. В том случае если продавец злоупотребляет акцией, например поднимает цены перед распродажей или использует какую-то иную уловку, к нему применяются меры вплоть до его блокировки, — заявил Валерий Прокопьев, руководитель пресс-службы Wildberries.

Но можно ли назвать акцию Wildberries добровольной? В договоре оферты сервиса указано, что маркетплейс может самостоятельно устанавливать скидки на товары без предварительного запроса. По сообщениям пресс-службы сервиса, продавец вправе решать, будет он участвовать в акции или нет. Если не будет, то его товар временно становится недоступным для продажи, чтобы не вводить в заблуждение покупателей.

Председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива” Олег Павлов отмечает, что Wildberries, как крупная компания, вряд ли стала бы рисковать и нарушать правила договора с поставщиками, вероятно, юристы маркетплейса предусмотрели в документах все возможные нововведения и на основании этого запустили акцию.