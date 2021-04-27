Злые пташки могут прикрыть сайт Wildberries

Решение по блокировке ряда страниц сайта Wildberries принял 12 апреля Московский городской суд. Истцом стала компания "Ровио" — правообладатель, издатель и дистрибьютор самых различных игр, в том числе Angry Birds. Она обвинила крупнейший российский маркетплейс в нарушении авторских прав — на площадке были обнаружены различные товары с изображением птиц – героев знаменитой видеоигры. Продажа шла без разрешения правообладателя.

Суд признал требования истца законными и обязал Роскомнадзор заблокировать "размещение, распространение и иное использование графических изображений Angry Birds — Black Bird, Blue Bird, White Bird, Yellow Bird (Angry Birds — Чёрная птица, Синяя птица, Белая птица, Жёлтая птица), Angry Bird ("Энгри Бёрд"), размещённые в информационно-телекоммуникационной сети Интернет".

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Теперь российской компании грозит ещё одно судебное разбирательство относительно нарушения авторских прав — "Ровио" планирует взыскать с Wildberries по 60 тысяч рублей за каждую найденную на сайте контрафактную вещь. Кроме того, представитель "Ровио" Роман Лукьянов предупредил, что будет настаивать на блокировке всего портала, если нарушения не прекратятся. Тем более что они пытались решить вопрос во внесудебном порядке, но к их аргументам не прислушались.

В Wildberries претензий не признают. Как заявили в пресс-службе, портал не несёт ответственности за контент, который продавцы самостоятельно размещают на их сайте. И всем правообладателям необходимо обращаться напрямую к ним.

Впрочем, отбиться от правообладателя у Wildberries шансов не очень много, отмечают эксперты.

— Уже наработана однозначная арбитражная практика, — отметил юрист компании "Николаев, Рубин и партнёры" Артём Николаев. — Аналогичные претензии уже предъявлялись к маркетплейсу "Озон", когда правообладатель Ждуна потребовал компенсировать нарушения его прав — на сайте активно продавались мягкие игрушки Ждуны. И хотя продажи осуществлялись третьим лицом, суд взыскал с "Озона" более двух миллионов рублей.

Впрочем, "Ровио" добилось бы большей прибыли, если бы предъявляло претензии не только к маркетплейсу, но и всем частным продавцам, отметил Артём Николаев. Такой тактикой пользовались правообладатели торговых марок "Смешарики" и "Маша и Медведь", взыскивая по каждому нарушению — продаже одной вещи с изображением известного персонажа без разрешения — по 100 тысяч рублей.

Тем не менее, судя по всему, Wildberries придётся уменьшить количество продаваемого контрафакта, который приносит убытки не только правообладателям, но и обычным клиентам.

В частности, не редкость, когда "ягодный" курьер привозит вместо купленной фирменной вещи явную подделку, которая приходит в негодность за считаные дни. Несколько лет назад, когда покупатели сервиса жаловались на фейки вместо брендовых вещей, им менеджер Wildberries отвечал, что на сайте есть сертификаты подлинности на товар. Теперь этой страницы у ретейлера нет, и покупателей отсылают к разделу "Вопросы" и предлагают запросить такие сертификаты. Которые, впрочем, тоже могут оказаться липой.

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