Нашли дешевле — деньги всё равно не вернём. Почему акции в магазинах заманивают, но не работают и как получить свои средства

"Гарантируем лучшую цену", "Вернём деньги, если вы нашли цену ниже". Магазины заманивают своих покупателей, обещая самые выгодные предложения. Но, как оказывается на самом деле, эти предложения не работают. И разницу в ценах можно вернуть деньгами только в крайне редких случаях, а постараться для этого придётся.
В магазинах техники "М.Видео", "Эльдорадо" и прочих, на сайте интернет-магазина Wildberries и даже в некоторых супермаркетах часто появляются акции типа "Гарантируем лучшую цену. Нашли дешевле? Вернём разницу".
Ольга из Москвы решила поменять телефон своей дочери. Выбрала нужную модель, начала искать цены в интернет-магазинах. Наткнулась на "Гарантию лучшей цены" в "М.Видео". Нужный гаджет у ретейлера был в наличии. А на официальном сайте "Мегафона" этот же телефон стоил на две тысячи рублей меньше.
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— Я, обрадованная, поспешила сообщить это магазину и указала по инструкции ссылку и актуальную цену конкурента на мой товар. Буквально через час на почту пришло письмо с отказом, аргумент — разность характеристик этой модели. Я ещё раз всё перепроверила и позвонила, попросив соединить со старшим специалистом. Мне пообещали разобраться в ситуации. Надо сказать, я звонила каждый день и контролировала процесс. Магазин предоставил мне промокод на 500 рублей, — рассказывает Ольга.
Разницу в ценах магазин "М.Видео" возвращать не хотел. Выбранный телефон "висел" в личном кабинете покупательницы с прежней ценой. Ольга решила, что бороться бессмысленно, попробовала воспользоваться промокодом на 500 рублей и своими бонусными баллами — 2079 рублей. Но менеджер магазина сообщил, что одновременно использовать и бонусы, и промокод нельзя.
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— Замечу, что за время моего ожидания "М.Видео" снизило цену на мою модель на 1000 рублей, и это было мне выгоднее, чем шесть дней назад, — отмечает Ольга. В её личном кабинете цена осталась той, которая была изначально.
При этом покупательница сравнила все характеристики телефона в магазинах — они были идентичными. Но и это не сработало. Товар у конкурента не должен иметь признака "Витринный образец" или "Товар почти закончился". Цена на товар у конкурента должна быть доступной всем, а не по какой-то особой акции.
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— И самое для меня печальное было то, что "Гарантия лучшей цены" не сочетается с любыми другими привилегиями (рассрочка, бонусы, подарочные сертификаты, корпоративные карты, купоны, промокоды, комплектные скидки), — говорит Ольга. От акции с "лучшей ценой" она в итоге отказалась.
— Я использовала сгораемые бонусы и экспресс-доставку за один рубль. Всё оформила, потом в личном кабинете увидела, что стоит витринный образец... Что тут сказать? Испытала шок от количества своих бесполезных действий, которые в конце концов ни к чему меня не привели и не устроили по итогу. Звоню опять оператору. Оказывается, программа поставила витринный образец, а в магазине в реальности в наличии было 15 телефонов. Хорошо, что я всё-таки всё перепроверяю всегда.
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В "М.Видео", кстати, клиентам обещают вернуть разницу в цене на ранее приобретённый товар в этом же магазине. Но и тут есть особые условия: возврат средств возможен, если не прошло 14 дней с момента покупки, есть чеки, при покупке применялась зарегистрированная бонусная карта, средства с ваших промокодов и подарочных сертификатов учитываться не будут.
Онлайн-ретейлер Wildberries проводил акцию "Нашли дешевле — сообщите нам" до июня 2020 года. И помимо полного совпадения характеристик товаров рассматривались цены только на определённых сайтах определённых продавцов — их список представлен в условиях проведения акции.
Аналогичная схема акции и у "Эльдорадо". Важно, чтобы совпадал не только сам товар, но и город, в котором он продаётся. Акция проводится и в настоящее время. Главное — внимательно прочитать все её условия, чтобы не тратить свои время и деньги на участие в "выгодном предложении".
Разницу не возвращают, а все условия соблюдены. Что делать?
Если вы готовы стоять на своём и добиваться снижения цены на товар или получения разницы после покупки, необходимо писать в службу поддержки магазина — через сайт или в офлайн-точках продаж. Не забудьте приложить все доказательства: ссылки на сайты конкурентов, чеки, скрины. "Эльдорадо" обещает, что ответ вам придёт в течение 24 часов. "М.Видео" готово снизить цену прямо на кассе или в течение 72 часов, если покупка совершается онлайн.
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Магазин, как в истории Ольги, может отказать вам в участии в акции. И если вы с этим не согласны — пишите в службу поддержки. Если ответа нет — обратитесь в Роспотребнадзор с жалобой и доказательствами своей правоты.
Как отмечает председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов, закон обязывает магазин в доступной и понятной форме доносить до покупателя информацию о товаре и специальных предложениях. Если этого нет — смело можно жаловаться и отстаивать свои права.
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