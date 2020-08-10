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Нашли дешевле — деньги всё равно не вернём. Почему акции в магазинах заманивают, но не работают и как получить свои средства

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Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

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"Гарантируем лучшую цену", "Вернём деньги, если вы нашли цену ниже". Магазины заманивают своих покупателей, обещая самые выгодные предложения. Но, как оказывается на самом деле, эти предложения не работают. И разницу в ценах можно вернуть деньгами только в крайне редких случаях, а постараться для этого придётся.

В магазинах техники "М.Видео", "Эльдорадо" и прочих, на сайте интернет-магазина Wildberries и даже в некоторых супермаркетах часто появляются акции типа "Гарантируем лучшую цену. Нашли дешевле? Вернём разницу".

Ольга из Москвы решила поменять телефон своей дочери. Выбрала нужную модель, начала искать цены в интернет-магазинах. Наткнулась на "Гарантию лучшей цены" в "М.Видео". Нужный гаджет у ретейлера был в наличии. А на официальном сайте "Мегафона" этот же телефон стоил на две тысячи рублей меньше.

Рейтинг скидок. Что выгодно сейчас покупать в "Пятёрочке", "Дикси" и "Магните"

Чтобы сэкономить на покупках в супермаркете, нужно не только пользоваться картами скидок ретейлеров, но и знать о специальных предложениях магазинов. Лайф составил рейтинг самых выгодных акций "Пятёрочки", "Магнита" и "Дикси" на этой неделе.

Я, обрадованная, поспешила сообщить это магазину и указала по инструкции ссылку и актуальную цену конкурента на мой товар. Буквально через час на почту пришло письмо с отказом, аргумент — разность характеристик этой модели. Я ещё раз всё перепроверила и позвонила, попросив соединить со старшим специалистом. Мне пообещали разобраться в ситуации. Надо сказать, я звонила каждый день и контролировала процесс. Магазин предоставил мне промокод на 500 рублей,рассказывает Ольга.

Разницу в ценах магазин "М.Видео" возвращать не хотел. Выбранный телефон "висел" в личном кабинете покупательницы с прежней ценой. Ольга решила, что бороться бессмысленно, попробовала воспользоваться промокодом на 500 рублей и своими бонусными баллами — 2079 рублей. Но менеджер магазина сообщил, что одновременно использовать и бонусы, и промокод нельзя.

Фото © ТАСС / Максим Стулов

Замечу, что за время моего ожидания "М.Видео" снизило цену на мою модель на 1000 рублей, и это было мне выгоднее, чем шесть дней назад, — отмечает Ольга. В её личном кабинете цена осталась той, которая была изначально.

При этом покупательница сравнила все характеристики телефона в магазинах — они были идентичными. Но и это не сработало. Товар у конкурента не должен иметь признака "Витринный образец" или "Товар почти закончился". Цена на товар у конкурента должна быть доступной всем, а не по какой-то особой акции.

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Онлайн-магазин Lamoda запустил новую акцию: покупатели могут выиграть айфон за свои траты на одежду и обувь. Но шанс выиграть есть далеко не у каждого.

И самое для меня печальное было то, что "Гарантия лучшей цены" не сочетается с любыми другими привилегиями (рассрочка, бонусы, подарочные сертификаты, корпоративные карты, купоны, промокоды, комплектные скидки), — говорит Ольга. От акции с "лучшей ценой" она в итоге отказалась.

Я использовала сгораемые бонусы и экспресс-доставку за один рубль. Всё оформила, потом в личном кабинете увидела, что стоит витринный образец... Что тут сказать? Испытала шок от количества своих бесполезных действий, которые в конце концов ни к чему меня не привели и не устроили по итогу. Звоню опять оператору. Оказывается, программа поставила витринный образец, а в магазине в реальности в наличии было 15 телефонов. Хорошо, что я всё-таки всё перепроверяю всегда.

Фото © Getty Images

В "М.Видео", кстати, клиентам обещают вернуть разницу в цене на ранее приобретённый товар в этом же магазине. Но и тут есть особые условия: возврат средств возможен, если не прошло 14 дней с момента покупки, есть чеки, при покупке применялась зарегистрированная бонусная карта, средства с ваших промокодов и подарочных сертификатов учитываться не будут.

Онлайн-ретейлер Wildberries проводил акцию "Нашли дешевле — сообщите нам" до июня 2020 года. И помимо полного совпадения характеристик товаров рассматривались цены только на определённых сайтах определённых продавцов — их список представлен в условиях проведения акции.

Аналогичная схема акции и у "Эльдорадо". Важно, чтобы совпадал не только сам товар, но и город, в котором он продаётся. Акция проводится и в настоящее время. Главное — внимательно прочитать все её условия, чтобы не тратить свои время и деньги на участие в "выгодном предложении".

Разницу не возвращают, а все условия соблюдены. Что делать?

Если вы готовы стоять на своём и добиваться снижения цены на товар или получения разницы после покупки, необходимо писать в службу поддержки магазина — через сайт или в офлайн-точках продаж. Не забудьте приложить все доказательства: ссылки на сайты конкурентов, чеки, скрины. "Эльдорадо" обещает, что ответ вам придёт в течение 24 часов. "М.Видео" готово снизить цену прямо на кассе или в течение 72 часов, если покупка совершается онлайн.

Обноски по цене новых вещей. За что покупатели Wildberries и Lamoda отказываются платить и как им вернуть деньги

После самоизоляции некоторые офлайн-магазины так и не открылись, а люди приучили себя покупать вещи через Интернет. Вот только качество некоторых товаров с Wildberries и Lamoda клиентов откровенно разочаровывает.

Магазин, как в истории Ольги, может отказать вам в участии в акции. И если вы с этим не согласны — пишите в службу поддержки. Если ответа нет — обратитесь в Роспотребнадзор с жалобой и доказательствами своей правоты.

Как отмечает председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов, закон обязывает магазин в доступной и понятной форме доносить до покупателя информацию о товаре и специальных предложениях. Если этого нет — смело можно жаловаться и отстаивать свои права.

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