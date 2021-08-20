Укусивший семилетнюю девочку в Подмосковье пёс раньше уже нападал на детей

Стаффордширский терьер, который накануне покусал семилетнюю девочку в подмосковном Жуковском, ранее уже нападал на детей — жертвой пса стал подросток. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл в начале марта текущего года. Тогда 14-летний мальчик возвращался домой из школы, и собака внезапно вцепилась ему в руку. К счастью, госпитализация ребёнку не потребовалась. Как утверждает источник, после этого случая ветеринар сделал устное предупреждение хозяину животного о том, что данную породу следует выгуливать исключительно в наморднике.

К слову, 19 августа со стаффордом гуляла 14-летняя дочь владельца собаки. Со слов матери пострадавшей девочки, пёс сам подбежал и запрыгнул на ребёнка. Все думали, что питомец таким образом хочет поиграть, но он резко вцепился в лицо малышке. Очевидцы сразу же вызвали скорую. По нашим данным, сейчас ребёнок чувствует себя удовлетворительно, как минимум неделю он будет ещё в больнице. Владелец собаки уже связался с семьёй малышки, чтобы помочь лекарствами.

Также стало известно, что до инцидента собака три недели находилась на передержке, а домой её забрали совсем недавно. После возвращения к хозяевам пёс сильно нервничал, вероятно, это и стало причиной всплеска агрессии.

Пока правоохранители не знают, что делать с собакой. Как пояснил источник, в питомнике её отказались принимать из-за отсутствия подходящих условий содержания данной породы. Сейчас пёс находится в семье. Стоит отметить, что претензий к хозяевам стаффорда семья пострадавшей девочки не имеет.

Расследование инцидента продолжается, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".