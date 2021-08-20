Защита осуждённого за шпионаж Пола Уилана ходатайствовала о его выдворении в США

Защита осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана подала в Мосгорсуд ходатайство о его выдворении в США для отбытия наказания. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его адвокатов Владимира Жеребенкова и Ольгу Карлову. При этом сторона защиты попросила суд, чтобы сам Уилан, находящийся в мордовской колонии, лично присутствовал на рассмотрении ходатайства.