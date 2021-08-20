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    Защита осуждённого за шпионаж Пола Уилана ходатайствовала о его выдворении в США

    В Мосгорсуде Лайфу подтвердили, что зарегистрировано новое ходатайство по делу американца. Правда, других подробностей, как уточнил собеседник, не будет: материалы значатся под грифом "секретно".

    20 августа, 12:42

    Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

    Защита осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана подала в Мосгорсуд ходатайство о его выдворении в США для отбытия наказания. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его адвокатов Владимира Жеребенкова и Ольгу Карлову. При этом сторона защиты попросила суд, чтобы сам Уилан, находящийся в мордовской колонии, лично присутствовал на рассмотрении ходатайства.

    "Пол лично должен сказать, что согласен на это. Мы его волю выражаем, но подтвердить он должен сам", — уточнила Ольга Карлова.

    В Мосгорсуде Лайфу подтвердили, что зарегистрировано новое ходатайство по делу Пола Уилана. Правда, других подробностей, как уточнил собеседник, не будет: материалы значатся под грифом "секретно".

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    Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него нашли документы, содержащие гостайну. Американец отрицал свою причастность к шпионажу и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь "мистер Бин" на каникулах". Прошлым летом Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина

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