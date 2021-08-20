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    На Украине "дочке" российского Сбербанка окончательно запретили использовать бренд

    Многолетний спор оппонентов окончен. Отмечается, что теперь у "Ощадбанка" есть возможность защитить права и интересы своих клиентов.

    20 августа, 12:37
    <p>Фото © ТАСС / Алексей Славный</p>

    Фото © ТАСС / Алексей Славный

    Верховный суд Украины окончательно запретил киевскому АО "Сбербанк", дочерней компании одноимённого российского банка, использовать торговую марку "Сбербанк" на украинской территории. Об этом заявила пресс-служба украинского государственного "Ощадбанка".

    "Верховный суд принял окончательное решение по резонансному делу, инициированному в 2016 году "Ощадбанком" <...>. Значительная продолжительность рассмотрения дела и большой объём обусловлены его сложностью и активным противостоянием АО "Сбербанк", которое сейчас обязано прекратить незаконное использование этой торговой марки на Украине", — говорится в сообщении.

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    Отмечается, что дело по многолетнему спору "Ощадбанка" с ОАО "Сбербанк России" и АО "Сбербанк" рассматривалось судами первой и апелляционной инстанций. Оно насчитывает 30 томов материалов. В связи с закрытием дела украинский государственный банк уверяет, что решение суда не затронет "прав и обязанностей клиентов банка-оппонента". Также сообщается, что теперь у "Ощадбанка" есть возможность защитить права и интересы своей клиентуры.

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    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский ввёл на Украине налог на добавленную стоимость для иностранных компаний, таких как Google, Facebook, Viber и другие, оказывающих электронные услуги на территории страны. Электронные услуги компаний-нерезидентов для физических лиц теперь будут облагаться НДС 20%.

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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