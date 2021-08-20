На Украине "дочке" российского Сбербанка окончательно запретили использовать бренд

Верховный суд Украины окончательно запретил киевскому АО "Сбербанк", дочерней компании одноимённого российского банка, использовать торговую марку "Сбербанк" на украинской территории. Об этом заявила пресс-служба украинского государственного "Ощадбанка".

"Верховный суд принял окончательное решение по резонансному делу, инициированному в 2016 году "Ощадбанком" <...>. Значительная продолжительность рассмотрения дела и большой объём обусловлены его сложностью и активным противостоянием АО "Сбербанк", которое сейчас обязано прекратить незаконное использование этой торговой марки на Украине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дело по многолетнему спору "Ощадбанка" с ОАО "Сбербанк России" и АО "Сбербанк" рассматривалось судами первой и апелляционной инстанций. Оно насчитывает 30 томов материалов. В связи с закрытием дела украинский государственный банк уверяет, что решение суда не затронет "прав и обязанностей клиентов банка-оппонента". Также сообщается, что теперь у "Ощадбанка" есть возможность защитить права и интересы своей клиентуры.