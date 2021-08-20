Писателя-фантаста Чичилина нашли мёртвым в собственной квартире в Москве

В Москве умер известный писатель-фантаст, поэт и член Союза писателей-переводчиков Игорь Чичилин. Как сообщает сайт kp.ru, его тело было обнаружено в квартире на севере столицы.

По данным издания, тревогу забила тётя 55-летнего писателя после того, как не смогла дозвониться до племянника. Женщина приехала в квартиру к Чичилину, где и обнаружила его бездыханное тело. Прибывшие вскоре медики, к сожалению, не смогли привести в чувства поэта и лишь констатировали смерть.

О точных причинах смерти Чичилина не сообщается, предварительно, он умер от сердечно-сосудистого заболевания.

Игорь Чичилин, много лет проработавший инженером, в 2000 году выпустил свою первую книгу "Из разноцветных миров". В ней автор размышлял о будущем человечества. Стоит отметить, что он писал произведения в разных жанрах, но самой близкой для него стала фантастика. Также Чичилин увлекался поэзией. Его стихи неоднократно печатались в различных московских газетах и журналах.