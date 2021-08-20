НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Писателя-фантаста Чичилина нашли мёртвым в собственной квартире в Москве

    О точных причинах смерти 55-летнего автора популярных произведений не сообщается, предварительно, он умер от сердечно-сосудистого заболевания.

    20 августа, 12:29
    <p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=917909661894712&set=pb.100010270608485.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Игорь Чичилин</a></p>

    Фото © Facebook / Игорь Чичилин

    В Москве умер известный писатель-фантаст, поэт и член Союза писателей-переводчиков Игорь Чичилин. Как сообщает сайт kp.ru, его тело было обнаружено в квартире на севере столицы.

    По данным издания, тревогу забила тётя 55-летнего писателя после того, как не смогла дозвониться до племянника. Женщина приехала в квартиру к Чичилину, где и обнаружила его бездыханное тело. Прибывшие вскоре медики, к сожалению, не смогли привести в чувства поэта и лишь констатировали смерть.

    Умер всемирно известный американский художник-фотореалист Чак Клоуз

    Умер всемирно известный американский художник-фотореалист Чак Клоуз

    О точных причинах смерти Чичилина не сообщается, предварительно, он умер от сердечно-сосудистого заболевания.

    Игорь Чичилин, много лет проработавший инженером, в 2000 году выпустил свою первую книгу "Из разноцветных миров". В ней автор размышлял о будущем человечества. Стоит отметить, что он писал произведения в разных жанрах, но самой близкой для него стала фантастика. Также Чичилин увлекался поэзией. Его стихи неоднократно печатались в различных московских газетах и журналах.

    Умер легендарный немецкий футболист Герд Мюллер

    Умер легендарный немецкий футболист Герд Мюллер

    Ранее сообщалось, что на 56-м году жизни умерла драматург Ксения Драгунская. Причиной смерти дочери знаменитого советского писателя стала внезапная тяжёлая болезнь.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1