Власти Британии добавили семь россиян в санкционный список по химоружию
Ограничительные меры подразумевают заморозку банковских счетов и запрет на въезд в страну.
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Власти Великобритании ввели санкции против семи сотрудников ФСБ РФ, которые якобы причастны к инциденту с блогером Алексеем Навальным. Об этом говорится в санкционном списке МИД Соединённого Королевства.
Так, в обновлённый перечень попали начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ Алексей Седов, директор Института криминалистики ФСБ РФ Кирилл Васильев, сотрудник Института криминалистики ФСБ РФ Станислав Макшаков, начальник Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов, сотрудники ФСБ Алексей Александров (известный, по информации Лондона, под фамилией Фролов), Иван Осипов (Спиридонов) и Владимир Паняев.
Отмечается, что ограничительные меры подразумевают заморозку банковских счетов и запрет на въезд в страну. Это уже второй пакет санкций, принятый Великобританией из-за инцидента с Навальным. Первые подобные меры ввели в октябре прошлого года против шести россиян.
Ранее в МИД РФ заявили, что Запад использует Навального для попыток давления на Россию. ФРГ до сих пор не ответила на восемь писем, посланных российской стороной по поводу дела блогера, а также не предоставила доказательства в пользу того, что он якобы был отравлен.
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