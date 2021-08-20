Власти Британии добавили семь россиян в санкционный список по химоружию

Власти Великобритании ввели санкции против семи сотрудников ФСБ РФ, которые якобы причастны к инциденту с блогером Алексеем Навальным. Об этом говорится в санкционном списке МИД Соединённого Королевства.

Так, в обновлённый перечень попали начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ Алексей Седов, директор Института криминалистики ФСБ РФ Кирилл Васильев, сотрудник Института криминалистики ФСБ РФ Станислав Макшаков, начальник Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов, сотрудники ФСБ Алексей Александров (известный, по информации Лондона, под фамилией Фролов), Иван Осипов (Спиридонов) и Владимир Паняев.

Отмечается, что ограничительные меры подразумевают заморозку банковских счетов и запрет на въезд в страну. Это уже второй пакет санкций, принятый Великобританией из-за инцидента с Навальным. Первые подобные меры ввели в октябре прошлого года против шести россиян.