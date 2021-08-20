События в Афганистане, где после вывода американских войск власть захватили талибы, продемонстрировали истинную сущность западной демократии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе вручения государственных наград представителям силовых структур. Глава республики призвал белорусов извлечь из происходящего уроки.

"Они показали своё лицо. Вот так вот могло быть с нами, если бы они этот блицкриг в прошлом году осуществили. А потом народ через несколько лет их бы вышвырнул оттуда, и некоторые бы цеплялись за шасси самолёта, чтобы отсюда улететь", — заявил он.

Показательным, по мнению Лукашенко, стало видео с беженцем, которого зажало шасси летящего из Кабула самолёта. Шокирующие кадры на этой неделе облетели весь мир.

"Неважно, что там на взлётно-посадочную полосу в этот люк, в который при взлёте шасси закрываются... Кусок тела остался, что-то оторвало, ноги болтаются <...> Это неважно, это другое. Это так называемая демократия", — резюмировал политик.