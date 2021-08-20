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    "Кусок тела остался, а ноги болтаются": Лукашенко рассказал, как сущность западной демократии проявилась в Афганистане

    Президент Белоруссии считает показательным страшное видео с беженцем, которого зажало шасси летящего из Кабула самолёта.

    20 августа, 12:58

    Фото © Пресс-служба президента Белоруссии

    События в Афганистане, где после вывода американских войск власть захватили талибы, продемонстрировали истинную сущность западной демократии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе вручения государственных наград представителям силовых структур. Глава республики призвал белорусов извлечь из происходящего уроки.

    "Они показали своё лицо. Вот так вот могло быть с нами, если бы они этот блицкриг в прошлом году осуществили. А потом народ через несколько лет их бы вышвырнул оттуда, и некоторые бы цеплялись за шасси самолёта, чтобы отсюда улететь", заявил он.

    Показательным, по мнению Лукашенко, стало видео с беженцем, которого зажало шасси летящего из Кабула самолёта. Шокирующие кадры на этой неделе облетели весь мир.

    Появилось жуткое видео с беженцем, которого зажало шасси летящего из Кабула самолёта

    Появилось жуткое видео с беженцем, которого зажало шасси летящего из Кабула самолёта

    "Неважно, что там на взлётно-посадочную полосу в этот люк, в который при взлёте шасси закрываются... Кусок тела остался, что-то оторвало, ноги болтаются <...> Это неважно, это другое. Это так называемая демократия", резюмировал политик.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.

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    Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина

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