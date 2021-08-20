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    "Стало так больно": В Екатеринбурге таксист избил девушку после отказа платить больше установленной цены

    Пострадавшая написала на агрессора заявление в полицию. В агрегаторе заявили, что уже отключили водителя и будут сотрудничать с правоохранителями.

    20 августа, 12:57

    В Екатеринбурге таксист избил девушку после отказа платить больше установленной цены. Видео © Instagram

    Очередная ужасная история с участием таксиста произошла в Екатеринбурге, где водитель "Ситимобила" избил пассажирку, отказавшись ехать за установленные в приложении 325 рублей. Он требовал от девушки заплатить 400 рублей. Об этом пострадавшая рассказала в сториз "Инстаграма".

    Пассажирка заказала машину с работы, чтобы доехать до подруги, однако после приезда водителя начались странности. Сначала он остановился не на указанной точке, а в другом месте, а когда Мехрона села в салон, заявил, что не поедет за указанную сумму.

    "Я вышла из машины, хлопнула дверью. Он начал за мной бегать и меня избивать, бить по голове. Мне стало так больно", — призналась пострадавшая, добавив, что мужчина также оскорблял её и её мать.

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    В какой-то момент он толкнул девушку, отчего та упала. Тогда пассажирка пригрозила вызвать полицию, на что водитель сказал: "Вызывай". После этого мужчина сел в машину и уехал. Вернувшись домой, девушка выпила таблетки и отправилась писать заявление в полицию, сообщает E1.ru. Пострадавшую направили на судебно-медицинское освидетельствование.

    В пресс-службе "Ситимобила" назвали подобную ситуацию недопустимой и отметили, что уже заблокировали аккаунт водителя и установили его личность. Безопасность водителей и пассажиров для компании является приоритетом, заметили в агрегаторе.

    "Ситимобил" окажет всё необходимое содействие правоохранительным органам в расследовании инцидента", — уточнили в компании.

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    Ранее Лайф рассказывал, что в Энгельсе пассажирка избила слабослышащего таксиста. Сначала женщина обрушилась на водителя с гневной нецензурной тирадой, а потом в ход пошли кулаки. Напоследок скандалистка поцарапала машину инвалида.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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