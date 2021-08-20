Лукашенко заявил, что Запад ведёт "закулисную борьбу" против Белоруссии
Президент республики также отметил, что спустя время люди, не согласные с действиями Минска, осознают правоту власти.
Фото © ТАСС / Николай Петров / БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время награждения силовиков из разных ведомств заявил, что "закулисная война" Запада против Минска никогда не закончится. Об этом сообщает агентство "Sputnik Беларусь".
"При этом скрытая закулисная война против Белоруссии со стороны так называемого коллективного Запада никогда не прекращалась и не прекратится", — заявил Лукашенко.
Кроме того, президент республики отметил, что силовики полностью посвящены в ситуацию после акций, происходивших на территории Белоруссии. По его словам, все надеялись, что после победы будет спокойно, но ничего подобного не произошло.
Отмечается, что в ходе церемонии всего наградили 28 человек. В их числе представители КГБ, МВД, Госсекретариата Совета безопасности и Госпогранкомитета. Награждение прошло на базе одного из объектов КГБ. Лукашенко поблагодарил силовиков за службу и высокий профессионализм.
"Показав высокий профессионализм, вы не дрогнули в минуту опасности. Вы выстояли. Как наши деды в победном 1945-м. Говорю это без лишнего пафоса", — отметил глава Белоруссии.
Он также заявил, что "большое видится на расстоянии". По его словам, спустя время люди, не согласные с действиями власти Белоруссии, осознают её правоту. Работа, которая была проведена, является "аккуратной" и "опасной".
Напомним, в августе прошлого года Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах с большим отрывом от единственного кандидата — лидера местной оппозиции Светланы Тихановской. Итоги голосования вызвали волну протестов в стране. Оппозиционные силы не признали прозрачности выборов и вышли на массовые митинги, которые на протяжении многих недель проходили каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями.
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