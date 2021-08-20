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    Паре сатанистов из Подмосковья предъявили обвинение в ритуальных убийствах

    Оба жертвоприношения они совершили в 2016 году. Злоумышленники зарезали знакомую в Карелии и неизвестного мужчину в Ленобласти.

    20 августа, 13:29

    Фото © СК РФ

    Сатанистам Андрею Трегубенко и Ольге Большаковой из Подмосковья предъявлено обвинение в ритуальных убийствах и хранении наркотиков. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

    "Расследуется уголовное дело в отношении Ольги Большаковой и Андрея Трегубенко. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений", — сказано в записи.

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    По данным следствия, пара познакомилась на фоне приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся Сатане. Они вместе проводили ритуалы с человеческими жертвоприношениями. Так, в 2016 году Трегубенко в лесу в Карелии ударил ножом свою знакомую, используемую в качестве жертвы, из-за чего та скончалась на месте. В рамках расследования дела также была установлена причастность обвиняемых к ритуальному убийству в Ленинградской области. В том же 2016-м они договорились с Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной Перевозчиковой-Хмурой, вместе с которыми подкараулили жертву около станции Приозерск. Соучастники сначала избили мужчину, а затем убили с помощью ножа. В июле 2021-го следователи и криминалисты обнаружили останки погибшего и предметы одежды, по описанию сходные с принадлежавшими потерпевшему.

    Кроме того, при обыске по месту жительства злоумышленников в Балашихе правоохранители обнаружили наркотики в крупном объёме, которые Большакова и Трегубенко расфасовывали по пакетам и свёрткам и хранили в целях незаконного сбыта. Татьяна и Александр Перевозчиковы-Хмурые задержаны, им предъявлено обвинение в совершении убийства. Следствие ходатайствует о заключении их под стражу. Большакова и Трегубенко были арестованы ранее.

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    Напомним, сатанистов Андрея Трегубенко и Ольгу Большакову задержали за наркотики в начале августа, однако во время допроса выяснились более шокирующие детали. Парня и девушку подозревают в двух убийствах, расчленении и каннибализме — об этом они сами рассказали правоохранителям.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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