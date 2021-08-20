Паре сатанистов из Подмосковья предъявили обвинение в ритуальных убийствах

Сатанистам Андрею Трегубенко и Ольге Большаковой из Подмосковья предъявлено обвинение в ритуальных убийствах и хранении наркотиков. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Расследуется уголовное дело в отношении Ольги Большаковой и Андрея Трегубенко. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений", — сказано в записи.

По данным следствия, пара познакомилась на фоне приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся Сатане. Они вместе проводили ритуалы с человеческими жертвоприношениями. Так, в 2016 году Трегубенко в лесу в Карелии ударил ножом свою знакомую, используемую в качестве жертвы, из-за чего та скончалась на месте. В рамках расследования дела также была установлена причастность обвиняемых к ритуальному убийству в Ленинградской области. В том же 2016-м они договорились с Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной Перевозчиковой-Хмурой, вместе с которыми подкараулили жертву около станции Приозерск. Соучастники сначала избили мужчину, а затем убили с помощью ножа. В июле 2021-го следователи и криминалисты обнаружили останки погибшего и предметы одежды, по описанию сходные с принадлежавшими потерпевшему.

Кроме того, при обыске по месту жительства злоумышленников в Балашихе правоохранители обнаружили наркотики в крупном объёме, которые Большакова и Трегубенко расфасовывали по пакетам и свёрткам и хранили в целях незаконного сбыта. Татьяна и Александр Перевозчиковы-Хмурые задержаны, им предъявлено обвинение в совершении убийства. Следствие ходатайствует о заключении их под стражу. Большакова и Трегубенко были арестованы ранее.