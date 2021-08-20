Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 августа 2021, 18:07

Путин заявил о необходимости продолжения диалога со всеми политическими силами Ливии

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Благодаря международной конференции, которая состоялась в Берлине в прошлом году, ситуация в мире значительно улучшилась, отметил глава государства.

Международному сообществу необходимо вести диалог со всеми политическими силами Ливии для развития договорённостей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам переговоров в Москве.

Глава государства рассказал, что в январе прошлого года принял участие в организованной по инициативе Меркель Берлинской конференции по Ливии. По его словам, тогда сторонам удалось прийти к общему знаменателю, который поспособствовал улучшению ситуации в мире.

"Сейчас полагаем, что мировому сообществу следует и далее вести диалог со всеми влиятельными политическими силами Ливии, чтобы сохранять и развивать тот позитив, которого пока достичь не удалось", — добавил Путин.

Лавров призвал стороны конфликта в Ливии не повторять ошибок
Лавров призвал стороны конфликта в Ливии не повторять ошибок

Напомним, 19 января 2020 года в Берлине прошла международная конференция по Ливии, её посетил президент РФ Владимир Путин. Он провёл краткие переговоры с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и госсекретарём США Майком Помпео, а также перед началом заседания встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об итогах международной конференции по Ливии также рассказала канцлер Германии Ангела Меркель.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Ливия
  • В мире
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar