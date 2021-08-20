Путин заявил о необходимости продолжения диалога со всеми политическими силами Ливии

Благодаря международной конференции, которая состоялась в Берлине в прошлом году, ситуация в мире значительно улучшилась, отметил глава государства.

Международному сообществу необходимо вести диалог со всеми политическими силами Ливии для развития договорённостей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам переговоров в Москве.

Глава государства рассказал, что в январе прошлого года принял участие в организованной по инициативе Меркель Берлинской конференции по Ливии. По его словам, тогда сторонам удалось прийти к общему знаменателю, который поспособствовал улучшению ситуации в мире.

"Сейчас полагаем, что мировому сообществу следует и далее вести диалог со всеми влиятельными политическими силами Ливии, чтобы сохранять и развивать тот позитив, которого пока достичь не удалось", — добавил Путин.