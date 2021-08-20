Путин заявил о необходимости продолжения диалога со всеми политическими силами Ливии

Международному сообществу необходимо вести диалог со всеми политическими силами Ливии для развития договорённостей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам переговоров в Москве.

Глава государства рассказал, что в январе прошлого года принял участие в организованной по инициативе Меркель Берлинской конференции по Ливии. По его словам, тогда сторонам удалось прийти к общему знаменателю, который поспособствовал улучшению ситуации в мире.

"Сейчас полагаем, что мировому сообществу следует и далее вести диалог со всеми влиятельными политическими силами Ливии, чтобы сохранять и развивать тот позитив, которого пока достичь не удалось", — добавил Путин.