Путин считает контрпродуктивным навязывание Афганистану чужих ценностей
Государства стремятся строить демократии в странах и не учитывают при этом исторические, национальные и религиозные особенности, считает президент РФ.
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Навязывание Афганистану чужих для этой страны форм государственного правления и жизни общества контрпродуктивно. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни", — сказал глава российского государства.
Лидер страны призвал прекратить безответственную политику по навязыванию извне чужих ценностей, а также стремлению строить в государствах демократии по чужим лекалам, не учитывая при этом исторические, национальные и религиозные особенности, а также игнорируя традиции народов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как сущность западной демократии проявилась в Афганистане. Он считает показательным страшное видео с беженцем, которого зажало шасси летящего из Кабула самолёта.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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