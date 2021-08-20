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    Путин считает контрпродуктивным навязывание Афганистану чужих ценностей

    Государства стремятся строить демократии в странах и не учитывают при этом исторические, национальные и религиозные особенности, считает президент РФ.

    20 августа, 15:05
    <p>Фото © Kremlin.ru</p>

    Фото © Kremlin.ru

    Навязывание Афганистану чужих для этой страны форм государственного правления и жизни общества контрпродуктивно. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

    "Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни", — сказал глава российского государства.

    Путин призвал защитить от террористов соседние с Афганистаном страны

    Путин призвал защитить от террористов соседние с Афганистаном страны

    Лидер страны призвал прекратить безответственную политику по навязыванию извне чужих ценностей, а также стремлению строить в государствах демократии по чужим лекалам, не учитывая при этом исторические, национальные и религиозные особенности, а также игнорируя традиции народов.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как сущность западной демократии проявилась в Афганистане. Он считает показательным страшное видео с беженцем, которого зажало шасси летящего из Кабула самолёта.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.

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    Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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