Путин считает контрпродуктивным навязывание Афганистану чужих ценностей

Навязывание Афганистану чужих для этой страны форм государственного правления и жизни общества контрпродуктивно. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни", — сказал глава российского государства.

Лидер страны призвал прекратить безответственную политику по навязыванию извне чужих ценностей, а также стремлению строить в государствах демократии по чужим лекалам, не учитывая при этом исторические, национальные и религиозные особенности, а также игнорируя традиции народов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как сущность западной демократии проявилась в Афганистане. Он считает показательным страшное видео с беженцем, которого зажало шасси летящего из Кабула самолёта.