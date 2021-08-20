СМИ: В составе "Урала" несколько футболистов заразились коронавирусом

Несколько футболистов екатеринбургского "Урала" заболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, близкий к команде.



По информации издания, известно, что положительные тесты сдали вратари Ярослав Годзюр и Илья Помазун. Также заболели полузащитник клуба Вячеслав Подберёзкин и ещё несколько игроков.





В субботу, 21 августа, "Урал" сыграет на своём поле с московским "Динамо" в рамках пятого тура чемпионата России по футболу. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в Свердловской области на матч разрешили прийти лишь 500 болельщикам.