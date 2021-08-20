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    СМИ: В составе "Урала" несколько футболистов заразились коронавирусом

    В турнирной таблице РПЛ екатеринбургский клуб занимает последнее, 16-е место.

    20 августа, 14:57
    <p>Фото © ФК "Урал"</p>

    Фото © ФК "Урал"

    Несколько футболистов екатеринбургского "Урала" заболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, близкий к команде.

    По информации издания, известно, что положительные тесты сдали вратари Ярослав Годзюр и Илья Помазун. Также заболели полузащитник клуба Вячеслав Подберёзкин и ещё несколько игроков.

    В субботу, 21 августа, "Урал" сыграет на своём поле с московским "Динамо" в рамках пятого тура чемпионата России по футболу. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в Свердловской области на матч разрешили прийти лишь 500 болельщикам.

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    В турнирной таблице РПЛ "Урал" с одним набранным очком в четырёх встречах занимает последнее, 16-е место. На прошлой неделе на посту главного тренера команды Юрия Матвеева сменил Игорь Шалимов.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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