"Большой клуб с огромной популярностью": Немецкий футболист Бауэр заявил о готовности перейти в "Спартак"

Последние два года 26-летний защитник выступал за тульский «Арсенал».

Немецкий футболист Роберт Бауэр заявил, что не отказался бы от предложения перейти в московский "Спартак". Об этом он заявил в интервью Transfermarkt.

Ранее СМИ сообщали, что красно-белые планировали подписать контракт с 26-летним защитником, но затем решили отказаться от этой идеи.

"Спартак" — большой клуб с огромной популярностью, особенно в Восточной Европе. Это определённо вариант, я бы не отказался от него. И я в тесном контакте с моими советниками", — сказал Бауэр.

Бауэр — воспитанник немецкого клуба "Карлсруэ". На родине он также выступал за "Ингольштадт", бременский "Вердер" и "Нюрнберг".

На протяжении двух последних лет 26-летний защитник выступал за тульский "Арсенал", который покинул в июле на правах свободного агента. В команде он провёл 43 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.