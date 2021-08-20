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Регион
Опубликовано 20 августа 2021, 14:30

"Большой клуб с огромной популярностью": Немецкий футболист Бауэр заявил о готовности перейти в "Спартак"

Фото © ФК "Арсенал"

Фото © ФК "Арсенал"

Последние два года 26-летний защитник выступал за тульский «Арсенал».

Немецкий футболист Роберт Бауэр заявил, что не отказался бы от предложения перейти в московский "Спартак". Об этом он заявил в интервью Transfermarkt.

Ранее СМИ сообщали, что красно-белые планировали подписать контракт с 26-летним защитником, но затем решили отказаться от этой идеи.

"Спартак" — большой клуб с огромной популярностью, особенно в Восточной Европе. Это определённо вариант, я бы не отказался от него. И я в тесном контакте с моими советниками", сказал Бауэр.

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Бауэр — воспитанник немецкого клуба "Карлсруэ". На родине он также выступал за "Ингольштадт", бременский "Вердер" и "Нюрнберг".

На протяжении двух последних лет 26-летний защитник выступал за тульский "Арсенал", который покинул в июле на правах свободного агента. В команде он провёл 43 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.

В 2016 году Бауэр в составе сборной Германии стал серебряным призёром Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В финале команда уступила Бразилии — 1:1 (по пенальти 4:5).

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Роман Фейгин
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