"Рубин" убрал самого дорогого футболиста из заявки на чемпионат России

Казанский "Рубин" исключил полузащитника Хвичу Кварацхелию из заявки на нынешний розыгрыш чемпионата России. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

О причинах подобного решения "Рубин" пока не сообщал. На прошлой неделе казанский клуб также вывел из состава лучшего бомбардира команды Джордже Деспотовича, объяснив это травмой серба.

Кварацхелия выступает за "Рубин" с 2019 года. В 57 матчах в составе команды он забил восемь голов и сделал 13 результативных передач. В нынешнем составе казанского клуба 20-летний грузинский хавбек является самым дорогим футболистом, его рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.