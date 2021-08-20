НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    "Рубин" убрал самого дорогого футболиста из заявки на чемпионат России

    На прошлой неделе из состава также был выведен лучший бомбардир клуба Джордже Деспотович.

    20 августа, 14:07
    <p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

    Фото © ТАСС / Олег Бухарев

    Казанский "Рубин" исключил полузащитника Хвичу Кварацхелию из заявки на нынешний розыгрыш чемпионата России. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

    О причинах подобного решения "Рубин" пока не сообщал. На прошлой неделе казанский клуб также вывел из состава лучшего бомбардира команды Джордже Деспотовича, объяснив это травмой серба.

    Кварацхелия выступает за "Рубин" с 2019 года. В 57 матчах в составе команды он забил восемь голов и сделал 13 результативных передач. В нынешнем составе казанского клуба 20-летний грузинский хавбек является самым дорогим футболистом, его рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

    Снова дно: Российские клубы только начали сезон, а уже успели опозориться в Европе

    Снова дно: Российские клубы только начали сезон, а уже успели опозориться в Европе

    На прошлой неделе агент игрока Мамука Джугели заявил об интересе к своему клиенту со стороны десяти европейских клубов. В их число вошли лондонский "Тоттенхэм" и туринский "Ювентус".

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Главный врач сборной России по футболу покинул медицинский штаб команды

      18 августа, 13:41

      СМИ: В составе "Урала" несколько футболистов заразились коронавирусом

      сегодня в 14:57

      "Большой клуб с огромной популярностью": Немецкий футболист Бауэр заявил о готовности перейти в "Спартак"

      сегодня в 14:30

      Путин заявил о необходимости продолжения диалога со всеми политическими силами Ливии

      сегодня в 15:07

      Путин считает контрпродуктивным навязывание Афганистану чужих ценностей

      сегодня в 15:05

      Новости партнеров

      Layer 1