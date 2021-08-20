Путин призвал защитить от террористов соседние с Афганистаном страны
Российский лидер отметил, что талибы захватили практически всю территорию республики и это те реалии, из которых необходимо исходить.
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Президент России Владимир Путин заявил, что важно не допустить проникновения террористов из Афганистана в соседние страны, в том числе под видом беженцев. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам переговоров в Москве.
"На наш взгляд, особенно важно сейчас не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев", — сказал Путин.
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Он отметил, что боевики "Талибана"* захватили практически всю территорию Афганистана и это те реалии, из которых необходимо исходить.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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