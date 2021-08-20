Путин призвал защитить от террористов соседние с Афганистаном страны

Президент России Владимир Путин заявил, что важно не допустить проникновения террористов из Афганистана в соседние страны, в том числе под видом беженцев. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам переговоров в Москве.

"На наш взгляд, особенно важно сейчас не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев", — сказал Путин.

Он отметил, что боевики "Талибана"* захватили практически всю территорию Афганистана и это те реалии, из которых необходимо исходить.