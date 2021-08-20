Была в сознании и в укусах комаров: В Смоленской области рассказали о состоянии найденной в лесу малышки
Лайф публикует первое фото спасённой маленькой Люды. На первый взгляд девочка в полном порядке.
Найденная в Смоленской области годовалая девочка на руках у мамы.
Фото © LIFE
Следственное управление СК РФ по Смоленской области рассказало о состоянии двухлетней Люды К., которую сегодня обнаружили в лесу после четырёх дней поисков. Как малышке удалось выжить одной на улице, пока непонятно. Несмотря на то что ребёнок был найден целым и невредимым, следователи продолжают выяснять обстоятельства его исчезновения в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье 105 УК РФ.
"Сегодня днём девочка обнаружена поисковиками в лесном массиве на расстоянии около четырёх километров от места жительства семьи. Девочка находилась в сознании и сама отозвалась на голос. На теле ребёнка имеются следы от укусов насекомых. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что малышку искали четверо суток, допрашивали родственников ребёнка, искали свидетелей и очевидцев. В поисках были задействованы сотрудники СК РФ, МВД, военнослужащие, добровольцы поисково-спасательного отряда "Сальвар" и местные жители.
А вот другие поиски, как ранее сообщал Лайф, к сожалению, не увенчались успехом. Вчера в Тюмени нашли тело девятилетней Нади (имя изменено). Девочка ушла из дома 30 июня, с тех пор её искали волонтёры, полицейские и даже военные, а нашли всего в двух километрах от дома — к сожалению, уже мёртвую.
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