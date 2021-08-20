Эксперт рассказал, что будет с OnlyFans после полного отказа от порно

Успешный продюсер и эксперт по SMM Александр Балковский, который также является отцом популярного видеоблогера Саши Спилберг, оценил запрет на публикацию порнографических материалов в британском сервисе подписки на контент OnlyFans. Своим мнением он поделился в беседе с Лайфом.

"Безусловно, и трафик физический упадёт, и доходы упадут. Эта платформа суперадресная. При этом на блогера, который не публикует порноконтент и имеет тысячу подписчиков, которые платят ему деньги, никакого влияния у этого решения нет. Ведь аудитория платит деньги ему лично", — отметил Балковский.

Продюсер добавил, что половина людей, ведущих аккаунты на OnlyFans, используют сервис в качестве раскрутки как блогера, а не для публикации фотографий эротического характера. Поэтому на многих пользователях запрет никак не отразится. Кроме того, пока не определён механизм выявления порноконтента.