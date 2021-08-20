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    Эксперт рассказал, что будет с OnlyFans после полного отказа от порно

    Безусловно, произойдёт падение трафика, однако половины пользователей, ведущих там аккаунты, запрет в принципе никак не коснётся, считает собеседник Лайфа.

    20 августа, 14:23
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Успешный продюсер и эксперт по SMM Александр Балковский, который также является отцом популярного видеоблогера Саши Спилберг, оценил запрет на публикацию порнографических материалов в британском сервисе подписки на контент OnlyFans. Своим мнением он поделился в беседе с Лайфом.

    "Безусловно, и трафик физический упадёт, и доходы упадут. Эта платформа суперадресная. При этом на блогера, который не публикует порноконтент и имеет тысячу подписчиков, которые платят ему деньги, никакого влияния у этого решения нет. Ведь аудитория платит деньги ему лично", — отметил Балковский.

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    Продюсер добавил, что половина людей, ведущих аккаунты на OnlyFans, используют сервис в качестве раскрутки как блогера, а не для публикации фотографий эротического характера. Поэтому на многих пользователях запрет никак не отразится. Кроме того, пока не определён механизм выявления порноконтента.

    Ранее Лайф сообщал, что с октября 2021 года OnlyFans вводит запрет на публикацию порно. Авторам по-прежнему можно будет публиковать фото и видео в обнажённом виде, но такие, которые не противоречат политике сервиса. Например, будет запрещено делиться обнажёнкой, снятой в общественных местах.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова
    Кристина Шайдуллина
    Кристина Шайдуллина

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